​W jaki sposób medycyna i technologie przezwyciężą pandemię

O tym, w jaki sposób medycyna i technologie pomogą przezwyciężyć pandemię koronawirusa w Polsce i na świecie, rozmawiamy z Pawłem Przewięźlikowskim, współzałożycielem jednej z najważniejszych firm biotechnologicznych w Polsce.

Paweł Przewięźlikowski, współzałożyciel i prezes zarządu firmy biotechnologicznej Selvita, obecnie pełniący funkcję prezesa wydzielonej z Selvity spółki Ryvu Therapeutics, w obszernym wpisie na Facebooku oraz vlogu na YouTubie podzielił się publicznie obserwacjami i zaproponował kilka działań, które pomogą nam w pokonaniu pandemii COVID-19.

Paweł Przewięźlikowski pisze na Facebooku o tym, że należy "przygotować się psychicznie na to, że najbliższe sześć miesięcy będzie najtrudniejszym czasem od 1989 roku.", jednocześnie roztaczając bardziej optymistyczną wizję na przyszłość: "Za rok koronawirus będzie czyhał za rogiem, ale dla większości z nas będzie tylko złym wspomnieniem" - aby jednak do tego doszło, konieczne jest podjęcie sugerowanych przez niego i innych ekspertów działań (cały wpis na Facebooku umieszczono na dole materiału).

Postanowiliśmy porozmawiać z nim o aspektach naukowo-technologicznych kluczowych w walce z pandemią COVID-19.

Szczepionka w Polsce na wiosnę

Walka z pandemią koronawirusa odbywa się przy pomocy trzech filarów. Pierwszymi są środki dostępne na rynku i zdobywana na bieżąco wiedza. Paweł Przewięźlikowski w rozmowie z Interią mówi, że dzisiaj lepiej rozumiemy chorobę i potrafimy wykorzystywać już dostępne terapie i procedury, aby zmniejszyć śmiertelność i przynieść ulgę pacjentom. "Zrozumieliśmy, że COVID-19 to choroba układu krążeniowego, dlatego stosuje się środki przeciwzakrzepowe. Dowiedzieliśmy się, że możemy wykorzystywać do leczenia pacjentów sterydy. Podstawowym lekiem antywirusowym stał się remdesiwir" - tłumaczy współzałożyciel Selvity.

Drugim frontem są nowe terapie umożliwiające pokonanie COVID-19. "Powstają nowe, potencjalne terapie, jak leki małocząsteczkowe czy terapie przeciwciałami" - opisuje prezes Ryvu Therapeutics. "W kilka miesięcy po rozpoczęciu badań Donald Trump miał dostęp do leczenia przeciwciałem firmy Regeneron. Nikt do końca nie wie, co zadziałało, ale wyjątkowo szybko - jak na swój wiek - wyszedł ze szpitala. Pytanie brzmi: Czy gdybyśmy mieli takie terapie, jakie zastosowano w przypadku Trumpa, dla wszystkich ludzi, czy 99 proc. pacjentów w szpitalach przeżywałoby COVID-19?" - pyta Paweł Przewięźlikowski.

Regeneron to producent REGN-COV2, nazywanego "koktajlem przeciwciał", wykorzystanego podczas leczenia Donalda Trumpa z COVID-19.

Trzecim elementem są szczepienia - prezes firmy biotechnologicznej wspomina o pracach nad szczepionkami. Niektóre - jak szczepionka firmy Pfizer - znajdują się w trzecim, ostatnim etapie testów klinicznych. "Skoro zdecydowano się na podanie szczepionek dzieciom, to oznacza, że dane otrzymane u pacjentów dorosłych są dobre i można się spodziewać wkrótce zatwierdzenia szczepionki" - opisuje prace.

"W listopadzie-grudniu możliwe jest zatwierdzenie pierwszych szczepionek przeciwko SARS-CoV-2 w USA i UE, a później dostarczanie ich do krajów i podejmowanie kampanii szczepień. Uważam, że w marcu-kwietniu do pierwszych polskich pacjentów mogą trafić szczepionki. Masowo, nie do wybrańców, a do setek lub tysięcy ludzi" - przewiduje w rozmowie z Interią Przewięźlikowski.

"Nie ma barier technologicznych"

W starciu z pandemią COVID-19 pomocna może okazać się nie tylko medycyna, ale rozwiązania technologiczne ułatwiające realizacje spraw urzędowych i finansowych. Paweł Przewięźlikowski współtworzył 17 lat temu Wrotamapopolski.pl, jeden z pionierskich projektów e-administracji. "Do dzisiaj wszystko powinno być cyfrowe, ale wielu usług nie ma" - komentuje prezes, odnosząc się m.in. do aplikacji mObywatel i problemów z powszechnym uznawaniem e-dowodu jako dowodu potwierdzającego tożsamość czy komplikacji związanych z elektronicznymi podpisami.

"Nie ma barier technologicznych, ale musi być determinacja, aby te rozwiązania wdrożyć, zwłaszcza w sferze administracji" - dodaje.

