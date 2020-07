USA transportuje pacjentów z COVID-19 w zmodyfikowanych kontenerach

Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych używają zmodyfikowanych kontenerów transportowych do przewożenia osób z koronawirusem.

Zdjęcie Kontener do przewożenia pasażerów z COVID-19. Fot. U.S. Air Force / Senior Airman Milton Hamilton /materiały prasowe

Kontenery wykorzystywane przez U.S Air Force są przeznaczone do przewożenia pacjentów chorujących na COVID-19. Są one ładowane na tył ciężkich samolotów transportowych, a specjalnie zaprojektowany system filtracji powietrza sprawia, iż wirus nie będzie w stanie wydostać się z kontenera na zewnątrz, tym samym stanowiąc zagrożenie dla załogi lotniczej.

Kontenery zostały oznaczone jako Negatively Pressurized Conexes (NPC) bazują na standardowych kontenerach transportowych użytkowanych do wysyłki towarów na całym świecie. Środek został jednak zmodyfikowany i posiada w sobie specjalne fotele, które pozwalają na przewiezienie do 28 pasażerów lub 23 pasażerów w stanie ambulatoryjnym. W środku znajduje się również specjalna komora, w której personel medyczny może zmieniać i zakładać osobiste wyposażenie ochronne bez narażenia się na wirusa.

U.S Air Force zbudowało opisywany system po tym, jak zdało sobie sprawę, iż będzie potrzebowało rozwiązania, które pozwoli transportować pacjentów zakażonych koronawirusem. Pierwotnie korzystano z tego typu rozwiązań już w kwietniu, jednak teraz są one dostępne na nieco szerszą skalę.

Zdjęcie Jeden z pacjentów przewożony na pokładzie samolotu C-17 Globemaster III z Niemiec. Fot. JOHN R. WRIGHT/U.S. AIR FORCE / materiały prasowe

Według wojska, od momentu powstania pomysłu do jego realizacji oraz opracowania minęły zaledwie 88 dni. NPC zakończyło swoją pierwszą, udaną misję 1 lipca bieżącego roku. Do tej pory przetransportowany ponad 100 pacjentów w ramach 18 misji.