Urządzenie do monitorowania COVID-19

​Naukowcy opracowali urządzenie diagnostyczne wielkości monety do monitorowania objawów COVID-19.

Zdjęcie BioButton to urządzenie wielkości monety

Firma BioIntelliSense stworzyła aparat medyczny o wielkości monety o nazwie BioButton. Urządzenie stale mierzy temperaturę, tętno i częstotliwość oddechu w spoczynku, jednocześnie analizując wszelkie zmiany, które mogą świadczyć o pojawieniu COVID-19.

Monitor BioButton został zaprezentowany na targach CES 2021, gdzie został nominowany do nagrody Best of Innovation.



- Jesteśmy zachwyceni, że zostaliśmy wyróżnieni nagrodą CES 2021 Best of Innovation Award. Wprowadzenie na rynek komercyjnego rozwiązania do badań przesiewowych w kierunku objawów i monitorowania COVID-19 jest na czasie, aby sprostać rosnącemu wyzwaniu, jakim jest bezpieczny powrót do pracy, szkoły, podróży, konferencji i rozrywki - powiedział dr James Mault, dyrektor generalny BioIntelliSense.



Urządzenie ma certyfikat FDA i zapewnia ścisłe zabezpieczenia prywatności i bezpieczeństwa w celu ochrony prywatności danych zdrowotnych.



BioIntelliSense oferuje również podobny produkt o nazwie BioSticker, które jest noszone na lewej górnej części klatki piersiowej. Zarówno BioButton, jak i BioSticker zostały stworzone z myślą o COVID-19 i mają na celu pomóc w bezpiecznym "powrocie do normalności" po pandemii.