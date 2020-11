To dlatego dzieci lżej przechodzą COVID-19

​Niektóre przeciwciała tworzone przez układ odpornościowy podczas zwykłego przeziębienia, mogą także skutecznie zwalczać SARS-CoV-2.

W odpowiedzi na infekcję wirusem, układ odpornościowy tworzy przeciwciała, które pomagają w jego zwalczaniu. Przeciwciała te pozostają we krwi przez jakiś czas po infekcji, a w przypadku reinfekcji, łatwiej ją zwalczyć.

Naukowcy z Francis Crick Institute i University College London zauważyli, że niektóre osoby - zwłaszcza dzieci - mają we krwi przeciwciała reagujące na SARS-CoV-2, mimo że nigdy nie miały COVID-19. Przeciwciała te są prawdopodobnie wynikiem ekspozycji na inne koronawirusy, które wywołują powszechne przeziębienie i mają budowę podobną do SARS-CoV-2.



Odkrycia dokonano dzięki bardzo czułym testom na obecność przeciwciał przeciw SARS-CoV-2. Aby sprawdzić, jak dobrze wypadają ich testy, uczeni porównali krew pacjentów z COVID-19 z krwią osób, które nigdy nie miały infekcji SARS-CoV-2. Ku zaskoczeniu, odkryli, że niektóre osoby, które nie przeszły COVID-19 miały we krwi przeciwciała rozpoznające wirusa. Aby potwierdzić swoje ustalenia, uczeni przeanalizowali ponad 300 próbek krwi pobranych przed pandemią, w latach 2011-2018.



Prawie we wszystkich próbkach były przeciwciała, które reagowały z pospolitymi koronawirusami wywołującymi przeziębienie. Niewielka część dorosłych (ok. 1 na 20) miała również przeciwciała, które reagowały krzyżowo z SARS-CoV-2, co nie było zależne od przebytej infekcji.



Takie przeciwciała występowały znacznie częściej w próbkach krwi pobranych od dzieci w wieku od 6 do 16 lat.



- Nasze wyniki pokazują, że u dzieci istnieje znacznie większe prawdopodobieństwo wystąpienia tych przeciwciał reagujących krzyżowo niż u dorosłych. Potrzebne jest więcej badań, aby zrozumieć, dlaczego tak się dzieje. Może to wynikać z faktu, że dzieci są regularniej narażane na kontakt z innymi koronawirusami. Prawdopodobnie też dlatego, dzieci łagodniej przechodzą COVID-19. Nie mamy jednak jeszcze jednoznacznych dowodów - powiedział Kevin Ng, główny autor badań z Francis Crick Institute.



Brytyjscy naukowcy prowadzą obecnie badania zakrojone na szeroką skalę, mające odkryć rolę, jaką odgrywają różne przeciwciała w ochronie przed COVID-19.