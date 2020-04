Tlenek azotu pomoże pacjentom z koronawirusem

​Trwają badania kliniczne mające na celu zbadanie wpływu tlenku azotu na leczenie pacjentów cierpiących na COVID-19.

Zdjęcie Terapia z użyciem tlenku azotu może wzmocnić płuca pacjentów z COVID-19 (zdjęcie ilustracyjne) /123RF/PICSEL

Lekarze z Uniwersytetu Alabamy w Birmingham zapisali pacjentów do międzynarodowego badania klinicznego, aby dowiedzieć się, czy tlenek azotu wykazuje korzyści dla osób cierpiących na COVID-19 z poważnie uszkodzonymi płucami. Może to być kluczowe w walce z pandemią koronawirusa.

Obecnie nie ma zatwierdzonych metod leczenia COVID-19. Zespół ostrej niewydolności oddechowej wywoływany przez koronawirusa SARS-CoV-2 jest główną przyczyną śmierci z powodu obecnej pandemii. Stwierdzono, że tlenek azotu poprawia przepływ krwi w rejonach płuc, nie blokując dostępu powietrza i zwiększając ilość tlenu w krwiobiegu.



Tlenek azotu działa również zabójczo na koronawirusy. Wykazano to podczas epidemii SARS w latach 2002-2003, która została spowodowana przez patogen bliźniaczo podobny do SARS-CoV-2.



Do badania klinicznego przeprowadzanego przez naukowców z Uniwersytetu Alabamy może być zakwalifikowany każdy pacjent cierpiący na COVID-19 przebywający na oddziale intensywnej terapii, który potrzebuje respiratora do oddychania.



- Badanie to pozwoli pacjentom z najcięższą postacią COVID-19 na dostęp do terapii ratunkowej, która może nie tylko poprawić stan ich płuc, ale przede wszystkim - uratować ich życie - powiedział dr Vibhu Parcha, specjalista od chorób sercowo-naczyniowych z Uniwersytetu Alabamy w Birmingham.



Na razie nie ma planów testowania tlenku azotu u pacjentów z COVID-19 w innych krajach.