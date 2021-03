Test "na koronawirusa" w Biedronce - trzeba o tym wiedzieć przed zakupem

W sklepach sieci Biedronka można kupić test Primacovid, wykrywający w organizmie obecność przeciwciał zwalczających SARS-CoV-2. Warto jednak pamiętać, że test ten nie wykryje samego wirusa i nie udzieli nam jednoznacznej odpowiedzi, czy jesteśmy chorzy na COVID-19.

Od 15 marca w sieci sklepów Biedronka są dostępne testy na obecność przeciwciał. Podobne testy są szeroko dystrybuowane w Niemczech, ale test Primacovid jest pierwszym, który trafił do polskich marketów. Testy już okazały się hitem sprzedażowym ( więcej informacji ).

Test Primacovid to produkt szwajcarskiej firmy Prima Lab i jest skuteczny w 98 proc. To certyfikowany test przeznaczony do użytku domowego. W sieci Biedronka kosztuje 49,99 zł, a jednorazowo można kupić trzy sztuki produktu.



Warto jednak pamiętać, że test Primacovid nie da nam jednoznacznej odpowiedzi, czy mamy COVID-19. Dlaczego? Jest to test immunologiczny, co oznacza, że wykrywa immunoglobuliny (IgG i IgM), czyli przeciwciała zwalczające m.in. SARS-CoV-2. Immunoglobuliny są produkowane przez aktywne limfocyty B, które w odpowiedzi na antygen pobudzają nasz układ odpornościowy.



Test Primacovid wymaga pobrania niewielkiej próbki krwi z palca i umieszczeniu jej na specjalnej płytce. Wyniki są prezentowane w prostej formie, analogicznie do płytkowego testu ciążowego, po upływie ok. 10 minut.



Jeżeli na teście pojawi się jedna kreska, oznacza to, że w naszym organizmie nie ma przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2. Jeżeli pojawią się dwie kreski, oznacza to, że nasz organizm takie przeciwciała ma. To z kolei świadczy o tym, że w naszym ciele toczy się aktywna walka z koronawirusem (jesteśmy chorzy na COVID-19) lub przeszliśmy już tę batalię, a organizm o tym pamięta. Przeciwciała przeciwko SARS-CoV-2 mogą utrzymywać się w organizmie przez 3-6 miesięcy od kontaktu z patogenem. Pozytywny wynik testu wyjdzie również u osób zaszczepionych.



W przypadku pozytywnego wyniku testu Primacovid należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, co też zaleca sieć Biedronka.