Ten sposób dezynfekcji koronawirusa może popsuć wzrok

​Najnowsze badania wskazują, że lampy bakteriobójcze używane do dezynfekcji powierzchni, także z SARS-CoV-2, mogą uszkadzać rogówkę.

Zdjęcie Lampy bakteriobójcze mogą uszkadzać oczy /123RF/PICSEL

W artykule opublikowanym w "Ocular Immunology and Inflammation" lekarze z Bascom Palmer Eye Institute przy Uniwersytecie w Miami donieśli, że u kilku pacjentów stosujących lampy bakteriobójcze w celu oczyszczania powierzchni ciała z koronawirusa, rozwinęło się bolesne zapalenie rogówki zwane ślepotą śnieżną.

- W czasie szczytu pandemii, zauważyliśmy zwiększoną liczbę pacjentów przychodzących z podrażnieniami, bólem i wrażliwością na światło. Zrozumieliśmy, że było to po bezpośredniej ekspozycji na lampy bakteriobójcze, które emitują światło UV w zakresie C, aby zabić bakterie i wirusy - powiedział dr Jesse Sengillo z Bascom Palmer Eye Institute.



Ślepota śnieżna to ostre zapalenie spojówek i nabłonka rogówki wywołane ekspozycją na promieniowanie ultrafioletowe. Ślepota śnieżna powstaje w warunkach silnego nasłonecznienia, np. podczas długiego przebywania na śniegu lub na plaży. Może być przejściowa lub trwała.



Na rynku dostępnych jest wiele lamp bakteriobójczych i choć mogą one być bezpieczne do użytku domowego, ludzie muszą zwracać szczególną uwagę na zalecenia producenta, aby chronić oczy i skórę.



Lekarze zachęcają każdego, kto odczuwa dyskomfort oczu po korzystaniu z tych urządzeń, do natychmiastowego zwrócenia się o pomoc do okulisty.