Te objawy mogą świadczyć o COVID-19 u dzieci

​Dzieci cierpiące na biegunkę i gorączkę, które w przeszłości mogły mieć kontakt z koronawirusem, powinny być diagnozowane przez lekarzy z podejrzeniem COVID-19. Nowe wytyczne zostały opublikowane w "Frontiers of Pediatrics".

Zdjęcie Dzieci mogą zarazić się koronawirusem drogą pokarmową /123RF/PICSEL

Badania sugerują również, że objawy żołądkowo-jelitowe, które po raz pierwszy wystąpiły u niektórych dzieci, wskazują na potencjalną infekcję SARS-CoV-2 przez przewód pokarmowy. To dlatego, że receptory ACE2, przez które koronawirus wnika do organizmu w płucach, są liczne także w jelitach.

- Większość dzieci jest tylko w niewielkim stopniu dotknięta wirusem SARS-CoV-2, a nieliczne poważne przypadki rzadko są niebezpieczne dla życia pacjentów. Większość dzieci choruje bezobjawowo, dlatego łatwo przeoczyć infekcję we wczesnym stadium. W oparciu o nasze doświadczenie w badaniach COVID-19, dzieci cierpiące na objawy z przewodu pokarmowego, szczególnie z gorączką i/lub ekspozycją na koronawirusa, powinny być podejrzewane o zakażenie - powiedział dr Wenbin Li z Oddziału pediatrii Szpitalu Tongji w Wuhan.



Zespół Li szczegółowo opisał objawy kliniczne dzieci przyjętych do szpitala z objawami nieoddechowymi, u których następnie zdiagnozowano zapalenie płuc i powiązane z nim COVID-19.



- Dzieci te zostały przyjęte na oddział ratunkowy z problemami niezwiązanymi z COVID-19, np. jedno miało kamicę nerkową, drugie uraz głowy. Wszystkie dzieci miały zapalenie płuc potwierdzone przez tomografię komputerową klatki piersiowej przed lub wkrótce po przyjęciu, a następnie potwierdzono, że chorują na COVID-19. Podczas gdy ich początkowe objawy mogły być niespecyficzne lub były łagodne, u 4 z 5 przypadków to objawy ze strony przewodu pokarmowego były pierwszym symptomem COVID-19 - powiedział Wenbin Li.



Zdjęcie . / 123RF/PICSEL

Lekarze powinni wykorzystać te informacje do szybkiej diagnostyki i odizolowania pacjentów z podobnymi objawami, co może ograniczyć przenoszenie COVID-19. Podobne symptomy - ze strony przewodu pokarmowego - występują także u niektórych dorosłych. Z czego to wynika?



- Objawy żołądkowo-jelitowe, których doświadczają te dzieci, mogą być związane z rozmieszczeniem receptorów i drogą przenoszenia związaną z zakażeniem SARS-CoV-2. Wirus zaraża ludzi poprzez receptor ACE2, który znajduje się w niektórych komórkach w płucach i jelitach. Sugeruje to, że koronawirus może zakażać pacjentów nie tylko przez drogi oddechowe w postaci kropli powietrza, ale także przez drogi pokarmowe poprzez kontakt lub transmisję kałowo-oralną - dodał Webnin Li.



Wyniki badań potwierdzają, że droga pokarmowa także powinna być rozważana w kontekście infekcji SARS-CoV-2.