Tani i skuteczny test na COVID-19 - opracowali go naukowcy MIT

​Bez czułych testów na obecność wirusa SARS-CoV-2, nie będziemy w stanie pokonać pandemii COVID-19. Naukowcy z MIT stworzyli innowacyjny test, który będzie tak tani i łatwo dostępny, że będzie można wykonywać go codziennie.

Zdjęcie Testy na COVID-19 będą jeszcze tańsze? /123RF/PICSEL

Uczeni z MIT we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Waszyngtońskiego, Fred Hutchinson Cancer Research Center, Brigham and Women's Hospital i Ragon Institute, opracowali diagnostykę COVID-19 opartą na CRISPR. Została ona nazwa a STOPCovid i oferuje wyniki testu w ciągu 30 minut do godziny.



- Potrzebujemy szybkich testów, abyśmy mogli częściej sprawdzać, czy jesteśmy wolni od infekcji - to zdecydowanie spowolni epidemię - powiedział Omar Abudayyeh, członek MIT McGovern Fellow, pracujący nad STOPCovid.



Naukowcy przetestowali STOPCovid na 402 próbkach pacjentów (202 pozytywnych i 200 negatywnych) i stwierdzili, że test wykrywał 93 proc. pozytywnych przypadków. Ponadto test jest wystarczająco prosty do przeprowadzenia bez konieczności stosowania specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego.



- Opracowaliśmy STOPCovid, aby wszystko można było zrobić w jednym kroku. Oznacza to, że test może być potencjalnie wykonany przez osoby niebędące ekspertami poza laboratorium - powiedziała Julia Joung, biotechnolog MIT i główna autorka artykułu.



Zespół testuje teraz STOPCovid na próbkach śliny, aby jeszcze bardziej uprościć proces.