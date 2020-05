Tajemniczy syndrom związany z COVID-19 atakuje także dorosłych?

​Tajemniczy zespół zapalny związany z COVID-19 pojawia się nie tylko u dzieci, ale i młodych dorosłych, po skończeniu 20. roku życia. Jak to możliwe?

Zdjęcie Wydawało się, że MIS-C występuje tylko u dzieci. To był błąd /123RF/PICSEL

Zespół zapalny związany z COVID-19, który do tej pory pojawiał się u tylko u dzieci, występuje również u młodych dorosłych. Lekarze zdiagnozowali chorobę u 20-latka z San Diego i 25-latka z Nowego Jorku. Według "The Washington Post" zgłoszono jeszcze kilka dodatkowych przypadków.

Reklama

Objawy choroby zwanej wieloukładowym zespółem zapalnym u dzieci (MIS-C) mogą być różne. Pacjenci mają zwykle objawy podobne do tych występujących w chorobie Kawasakiego, rzadkiego schorzenia dziecięcego, powodującego stan zapalny naczyń krwionośnych, a w skrajnych przypadkach uszkodzenie serca. Objawy mogą obejmować gorączkę, ból brzucha, wymioty, biegunkę, wysypkę, zakrwawione oczy i zmęczenie.



U małych dzieci objawy MIS-C przypominają chorobę Kawasakiego, ale u nastolatków i młodych dorosłych przebieg choroby jest bardziej drastyczny. Dochodzi do reakcji zapalnej serca i innych organów.



Istnieje obawa, że zespół MIS-C może występować bezobjawowo u dorosłych. To dlatego, że wielu lekarzy nie jest w stanie prawidłowo zdiagnozować choroby Kawasakiego, gdyż jest niezwykle rzadka.



Lekarze ze Szpitala Dziecięcego Rady'ego w San Diego, gdzie 20-letni pacjent został zdiagnozowany, tworzą system badań przesiewowych u dorosłych na okoliczność choroby i rozmawiają z urzędnikami służby zdrowia, aby spróbować rozszerzyć ostrzeżenia o syndromie na młodych dorosłych. Lekarze muszą być świadomi, że u dorosłych ten tajemniczy stan zapalny także może występować.



Wielu pacjentów z MIS-C ma przeciwciała przeciwko SARS-CoV-2, a nie aktywnej infekcji, co sugeruje, że zespół ten może być wynikiem opóźnionej odpowiedzi immunologicznej na wirusa.