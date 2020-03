Szybki test na koranawirusa - wyniki już po 5 minutach

​Amerykanie opracowali test, który może stwierdzić obecność koronawirusa w ciągu zaledwie pięciu minut. To może być przełom w walce z pandemią SARS-CoV-2.

Zdjęcie Czeka nas przełom w walce z COVID-19? /123RF/PICSEL

Firma Abbott Laboratories dostała od FDA (Amerykańskiej Agencji Żywności i Leków) w trybie wyjątkowym zielone światło na udostępnienie testu dostawcom usług medycznych już w przyszłym tygodniu. Test będzie używany do oznaczania pacjentów na obecność SARS-CoV-2 w Stanach Zjednoczonych.

Urządzenie do przeprowadzania testów, które jest wielkości tostera wykorzystuje technologię molekularną i jest w stanie wskazać wynik negatywny już w ciągu 13 minut. Wynik pozytywny jest dostępny już po pięciu minutach.



- Z pandemią COVID-19 będziemy walczyć na wielu frontach, a przenośny test molekularny, który oferuje wyniki w ciągu kilku minut, to dodatek do szerokiego spektrum rozwiązań diagnostycznych niezbędnych do zwalczania koronawirusa - powiedział Robert Ford, prezes Abbott Laboratories.



Niewielkie rozmiary urządzenia testującego oznaczają, że może być ono przydatne poza szpitalami i zabierane w różne miejsca walki z wirusem. Nie wiadomo, czy możemy spodziewać się rozprowadzania innowacyjnych testów do innych krajów.



Test nie został zatwierdzony przez FDA, więc nie ma zgody na jego powszechne używanie. Obecnie można stosować go tylko w nagłych wypadkach przez certyfikowane służby.