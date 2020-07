COVID-19 to choroba wielonarządowa. Według najnowszych kryteriów, może być aż sześć różnych typów COVID-19. Każdy z nich różni się ciężkością przebiegu i objawami.

Kaszel, gorączka i utrata węchu to typowe objawy COVID-19, ale zakres objawów może obejmować bóle głowy, bóle mięśni, biegunkę, utratę apetytu i duszności. Naukowcy przeanalizowali dane 1600 osób, które zgłosili różnorodne objawy i została potwierdzona u nich infekcja SARS-CoV-2.



Sześć grup objawów, w kolejności do najmniej do najbardziej poważnych to:



1. Ból głowy, utrata węchu, bóle mięśni, kaszel, ból gardła, ból w klatce piersiowej, brak gorączki.

2. Ból głowy, utrata węchu, kaszel, ból gardła, chrypka, gorączka, utrata apetytu.

3. Ból głowy, utrata węchu, utrata apetytu, biegunka, ból gardła, ból w klatce piersiowej, brak kaszlu.

4. Ból głowy, utrata węchu, kaszel, gorączka, chrypka, ból w klatce piersiowej, zmęczenie.

5. Ból głowy, utrata węchu, utrata apetytu, kaszel, gorączka, chrypka, ból gardła, ból w klatce piersiowej, zmęczenie, otępienie, ból mięśni.

6. Ból głowy, utrata węchu, utrata apetytu, kaszel, gorączka, chrypka, ból gardła, ból w klatce piersiowej, zmęczenie, otępienie, ból mięśni, duszność, biegunka, ból brzucha.



Naukowcy zauważyli, że ostatnie trzy typy są związane z najpoważniejszą postacią choroby. Zakres osób z poważnymi objawami, które potrzebują pomocy w oddychaniu waha się od 9 do 20 proc. Osoby z łagodniejszymi objawami, które potrzebują pomocy w oddychaniu to 2-3 proc. przypadków.

Co więcej, prawie połowa pacjentów z najpoważniejszymi objawami trafiła do szpitala, w porównaniu z 16 proc. osób z mniej poważnymi objawami.