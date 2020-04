​Międzynarodowy zespół naukowców przetestował ponad 10 000 związków chemicznych i zidentyfikował sześć, które mogą być potencjalnymi lekami na COVID-19.

Zdjęcie Zdjęcie prezentuje, jak nowo odkryty związek może hamować enzym koronawirusa /materiały prasowe

Zespół uczonych pod kierownictwem prof. Luke'a Guddata z Uniwersytetu w Queensland przebadał związki chemiczne pod kątem skuteczności działania. Wyniki prac zostały opublikowane w "Nature".

- Obecnie nie ma ukierunkowanej terapii ani skutecznych leków na COVID-19. Aby szybko odkryć związki chemiczne do użytku klinicznego, zainicjowaliśmy program wydajnych badań przesiewowych leków, zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i przy użyciu zaawansowanego oprogramowania komputerowego - powiedział prof. Guddat.



Projekt jest ukierunkowany na główny enzym SARS-CoV-2 znany jako główna proteaza lub Mpro. Odgrywa on kluczową rolę w replikacji wirusa.



Zdjęcie Trwa wyścig - wszyscy szukają leku na COVID-19 / 123RF/PICSEL

- U ludzi enzym ten naturalnie nie występuje, więc związki, które są jego celem mają niską toksyczność. Dodajemy leki bezpośrednio do enzymu lub do kultur komórkowych, w których rozwija się wirus i oceniamy, ile z każdego związku jest potrzebne, aby zatrzymać enzym lub zabić wirusa. Jeżeli ilość niezbędnej substancji jest niewielka, mamy obiecujący związek do dalszych badań - powiedział prof. Guddat.



Po przeanalizowaniu 10 000 związków, naukowcy znaleźli sześć, które wydają się być skuteczne w hamowaniu enzymu. Jedna substancja jest szczególnie interesująca.

