Szczepionka przeciwko koronawirusowi - wiedza o odrze nadzieją w walce z COVID-19

​W ciągu zaledwie kilku miesięcy od wybuchu pandemii COVID-19 opracowano ok. 115 "szczepionek na koronawirusa". Francuski Instytut Pasteura pracuje nad zastosowaniem zmodyfikowanej szczepionki przeciwko odrze, która może być skuteczna w walce z SARS-CoV-2.

Zdjęcie Szczepionka MMR nadzieją na pokonanie SARS-CoV-2? To możliwe /123RF/PICSEL

W marcu norweska Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) zatwierdziła grant w wysokości 4,9 mld dol. na sfinansowanie badań przedklinicznych Instytutu Pasteura. Jest to jeden z ośmiu kandydatów na szczepionkę, choć tylko w przypadku 2-3 projektów zostaną sfinansowane kolejne badania.

CEPI szacuje, że opracowanie szczepionki przeciwko COVID-19 będzie kosztowało 2 mld dol. Jest to jednak kluczowe, by ludzie przestali umierać z powodu infekcji koronawirusa.



- Zgodnie z tym, co wiemy o potencjalne zakaźnym SARS-CoV-2, należy uodpornić 60-70 proc. ludzkości - powiedział wirusolog Frederic Tangy, szef laboratorium szczepionek Instytutu Pasteura.



W styczniu naukowcy z Instytutu Pasteura dokonali pierwszego pełnego sekwencjonowania genomu koronawirusa w Europie, zaledwie kilka dni po tym, jak we Francji stwierdzono pierwszy przypadek choroby. Teraz uczeni dokonują kolejnych postępów. Zmodyfikowali szczepionkę przeciwko odrze w celu zwalczania innych wirusów - w tym SARS-CoV-2.



Zespół Tangy'ego zmodyfikował szczepionkę przeciwko odrze, aby zawierała pojedyncze białko SARS-CoV-2. Naukowcy mają nadzieję, że uruchomi ona odpowiedź immunologiczną odpowiadającą obecnej szczepionce MMR, która chroni przed odrą, świnką i różyczką.



Zdjęcie W poszukiwaniu szczepionki przeciw koronawirusowi pomocne może okazać się szczepienie przeciwko odrze. Camilo Freedman/Getty Images / 123RF/PICSEL

- Każda fabryka na świecie może wyprodukować szczepionkę przeciwko odrze. A skoro tak, to każda fabryka na świecie ma potencjalną ochronę przed COVID-19 - powiedział Tangy.



Jeżeli badania przedkliniczne się udadzą, kolejnym krokiem będzie wyprodukowanie przez austriacką firmę biotechnologiczną Themis setek fiolek do badań klinicznych. Te mają rozpocząć się jeszcze w tym roku.