Szczepionka przeciwko grypie chroni przed COVID-19?

​Zgodnie z ustaleniami holenderskich uczonych, szczepionka przeciwko grypie sezonowej może zapewniać pewną ochronę przed COVID-19.

Wstępne wyniki badań mogą dostarczyć dodatkowego bodźca do zaszczepienia się przeciwko grypie sezonowej. Naukowcy zauważyli, że pojedynczy zastrzyk zmniejsza ryzyko wystąpienia COVID-19 wśród pracowników służby zdrowia. Oznaczałoby to, że szczepionka przeciwko grypie zapewnia niewielką, niespecyficzną ochronę przez innymi chorobami zakaźnymi.

Wyniki badań zostały opublikowane na serwisie medRxiv w połowie października, a eksperymenty zostały przeprowadzone przez uczonych z Holandii i Niemiec. W pracy postawiono tezę, że szczepionka przeciwko grypie sezonowej zastosowana w Holandii ubiegłej zimy, która miała chronić przed czterema głównymi szczepami wirusa, może zmniejszać ryzyko wystąpienia COVID-19.



Odkrycie to opiera się na pomyśle, że niektóre szczepionki mogą nie tylko szkolić układ immunologiczny do rozpoznawania konkretnego patogenu, ale także tymczasowo zwiększać skuteczność działania naszej wrodzonej odporności. Wykorzystuje ona szeroki wachlarz broni do odpierania wszelkiego rodzaju bakterii czy wirusów. Naukowcy nazwali ten chwilowy impuls immunologiczny "wyszkoloną odpornością".



W warunkach laboratoryjnych stwierdzono, że ludzkie komórki odpornościowe wystawione na działanie szczepionki przeciwko grypie sezonowego, wydawały się tworzyć wyszkoloną odporność przeciwko SARS-CoV-2. Pracownicy holenderskiej służby zdrowia, którzy byli zaszczepieni przeciwko grypie sezonowej ubiegłej zimy, mieli mniejsze szanse na zachorowanie na COVID-19 niż ci, którzy nie zostali zaszczepieni.



"Podsumowując, czterowalentna inaktywowana szczepionka przeciwko grypie może wywołać wyszkoloną odpowiedź immunologiczną przeciwko SARS-CoV-2, co może prowadzić do zwiększenia ochrony przed COVID-19" - czytamy w badaniach.



Wyniki nie zostały jeszcze poddane procesowi weryfikacji, więc należy je traktować z pewną dozą ostrożności. Nie można jeszcze jednoznacznie stwierdzić, że szczepionka przeciwko grypie sezonowej chroni przed COVID-19, ale prawdopodobnie jakaś forma tarczy istnieje.