Szczepionka AstraZeneca jest skuteczna i bezpieczna

​Szczepionka przeciwko SARS-CoV-2 opracowana wspólnie przez firmę AstraZeneca i uczonych z Uniwersytetu Oksfordzkiego jest bezpieczna i skuteczna. Tak wynika z wyników badań opublikowanych w "The Lancet".

Szczepionka AstraZeneca jest tańsza od szczepionek konkurencyjnych firm

W raporcie potwierdzono, że ogólna skuteczność szczepionki wynosi 70,4 proc. na podstawie zbiorczej analizy dwóch różnych schematów dawek: standardowej/standardowej i niskiej/standardowej.

Podczas trzeciej fazy badań klinicznych, 11 636 ochotników z Wielkiej Brytanii i Brazylii otrzymało zastrzyk. Badania pokazują, że szczepionka całkowicie chroni przed ciężką postacią COVID-19 już od 3 tygodni po pierwszej dawce.



- Dziś opublikowaliśmy tymczasową analizę fazy trzeciej badań klinicznych i wykazaliśmy, że nowa szczepionka ma dobre wyniki w zakresie bezpieczeństwa i skuteczności przeciwko SARS-CoV-2. Jesteśmy ogromnie wdzięczni naszym wolontariuszom zaangażowanym w badania za współpracę z nami w ciągu ostatnich 8 miesięcy - powiedział w oświadczeniu prof. Andrew Pollard, dyrektor Oxford Vaccine Group i główny badacz Oxford Vaccine Trial.



Ogólna analiza wygląda dobrze. Istnieją jednak pewne kwestie, które wymagają dalszych badań. Ze względu na błąd w dawce, który dotyczył 1367 osób w Wielkiej Brytanii, otrzymały one najpierw połowę dawki, a następnie pełną dawkę miesiąc później. Błąd ten w rzeczywistości okazał się zwycięską kombinacją, zapewniającą 90 proc. skuteczności w porównaniu z 62 proc. w przypadku dwóch standardowych dawek (stąd dwa schematy szczepień).



Prawdopodobnie schemat połowa dawki plus jedna pełna jest podejściem, które będzie stosowane, ale ponieważ sprawdzono je w znacznie mniejszej puli uczestników, nie można uznać skuteczności 90 proc. za dokładny wynik. Innym aspektem jest wiek. Dane z drugiej fazy badań klinicznych wykazały, że szczepionka była dobrze tolerowana i skuteczna również u osób starszych, ale zdecydowana większość uczestników trzeciej fazy jest młodsza. TO sprawia, że ocena skuteczności szczepionki u osób w wieku 56 lat i starszych jest w tym momencie mniej pewna.



Szczepionka AstraZeneca jest oparta na zmodyfikowanym genetycznie szympansim adenowirusie. Wirus nie może zarażać ludzi, ale "wygląda" jak SARS-CoV-2. Szczepionka szkoli nasz układ odpornościowy, aby reagować na patogen i być może (ale jest jeszcze za wcześnie) nawet radzić sobie z wirusem w przypadkach bezobjawowych.



Szczepionka jest tańsza niż preparaty firm Pfizer/BioNTech i Moderna, a także łatwiejsza do dystrybucji i przechowywania. Jest bardzo prawdopodobne, że wszystkie te szczepionki odegrają rolę w powstrzymaniu pandemii COVID-19.