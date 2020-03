​IBM Summit, najpotężniejszy superkomputer na świecie, przeprowadził tysiące symulacji, aby przeanalizować, które związki chemiczne mogą skutecznie powstrzymać wirusa przed infekcją komórek gospodarza. Superkomputer zidentyfikował 77 z nich - wszystkie są potencjalnymi lekami na COVID-19.

Zdjęcie IBM Summit /materiały prasowe

IBM Summit został zbudowany na zlecenie Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych i znajduje się w Oak Ridge National Laboratory w Tennessee. Ma wielkość dwóch kortów tenisowych i moc obliczeniową na poziomie 200 petaflopów - może wykonać 200 kwadrylionów obliczeń na sekundę.

Reklama

Superkomputer IBM jest wykorzystywany w różnych dziedzinach nauki - do modelowania gromad galaktyk, symulacji rozprzestrzeniania się nowotworów czy sposobów fałdowania białek. Teraz zaprzęgnięto go do walki z koronawirusem. Jak dokładnie pomógł?



Wirusy infekują komórki gospodarza poprzez wstrzyknięcie porcji materiału genetycznego. Zadaniem superkomputera było znalezienie związków chemicznych, które są w stanie zaburzyć ten proces. Summit zasymulował jak atomy i białka wirusa reagują na różne związki.



Superkomputer przeprowadził symulację ponad 8000 związków, które mogłyby się wiązać z białkami wirusa i ograniczać jego zdolność do rozprzestrzeniania się. Zidentyfikował 77 potencjalnych nowych leków. Ale to dopiero początek prac, bo teraz te wszystkie 77 potencjalnych leków trzeba zsyntetyzować i przebadać. Jeżeli chociaż 10 proc. spośród nich będzie nadawał się do zastosowania terapeutycznego, będzie to sukces.