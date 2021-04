Smartfony otrzymają czujniki wykrywające COVID-19?

Technologia medyczna wciąż ewoluuje, a trwająca obecnie epidemia COVID-19 przyczynia się do jej kooperacji z urządzeniami codziennego użytku.

Zdjęcie Smartfon wykryje COVID-19? /123RF/PICSEL

Już teraz smartwatche kontrolują nasze zdrowie, a być może niebawem podobne rozwiązania dotrą do smartfonów. Pracują nad tym badacze z amerykańskiej firmy General Electric. Otrzymali oni niedawno pokaźny grant od Narodowego Instytutu Zdrowia, który pozwoliłby im opracowywać specjalne czujniki wykrywające symptomy towarzyszące przy wystąpieniu COVID-19. Mają być one zamontowane na urządzeniach mobilnych, w tym smartfonach.

Zespół badawczy już teraz zachwala, że ich projekt posiada takie same możliwości wykrywania jak większe i dużo droższe instrumenty analityczne, stosowane w laboratoriach. Co więcej, opracowywana technologia ma być wystarczająco czuła, a by być w stanie izolować cząsteczki wirusa bez interferencji z innymi elementami.

Sam pomysł, pomimo szalenie dobrych rokowań, wciąż jest w fazie eksperymentu. Opracowanie oraz przetestowanie ich dokładności może potrwać nawet kilka lat. Nie wiadomo też, czy produktem będą zainteresowane firmy produkujące smartfony.

