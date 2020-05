SARS-CoV-2 - trójwymiarowy model sprawszy globalnej pandemii

​Dzięki nowo opracowanemu, trójwymiarowemu modelowi SARS-CoV-2, możemy dostrzec w pełnej krasie naszego obecnego najgroźniejszego przeciwnika.

Zdjęcie Naukowcy coraz dokładniej poznają SARS-CoV-2 /materiały prasowe

Eksperci twierdzą, że model jest tak dokładny, jak to tylko możliwe, biorąc pod uwagę naszą obecną wiedzę na temat SARS-CoV-2. Aby stworzyć spektakularny materiał wideo, biolodzy z studia Visual Science sięgnęli po dane zebrane w Banku Danych Białek, międzynarodowej bazie danych zawierających trójwymiarowe struktury cząsteczek biologicznych, takich jak wirusy czy kwasy nukleinowe. Opracowany model był konsultowany z wirusologami i specjalistami od chorób zakaźnych.

- Po dokładnej i wnikliwej analizie danych zrekonstruowaliśmy kompletny model białek wirusowych i ich interakcje przy użyciu naszego oprogramowania. Następnie zmontowaliśmy cały model wirusa w oparciu o znane nam struktury i informacje o składzie poszczególnych cząstek - powiedział dr Yury Stefanov, szef projektu.



Cząsteczki koronawirusów są pleomorficzne, co oznacza, że ich kształt może być różny, ale głównie jest owalny lub z grubsza kulisty. Mają długość od 50 do 150 nm. Jasne części na obrazach pokazują białka kodowane przez genom wirusa, natomiast odcienie szarości odpowiadają strukturom w komórkach gospodarza, które zostały przejęte przez wirusa.



Wideo Model 3D SARS-CoV-2

Wizualizacja jest dokładniejsza niż jakakolwiek do tej pory opracowana i pokazuje cząsteczkę wirusa z "oszałamiającymi detalami".



- Model ten odzwierciedla aktualne rozumienie architektury wirusa. Obejmuje on kolce białek powierzchniowych, które oddziałują z receptorami na powierzchni ludzkiej komórki, aby dostać się do środka, powłokę lipidową ze zintegrowaną warstwą białek macierzy oraz zespół genomu, zrekonstruowany na podstawie dostępnych danych naukowych - wyjaśnił Ivan Konstantinov, dyrektor generalny i założyciel Visual Science.



Naukowcy na całym świecie szybko udokumentowali strukturę wirusa za pomocą obrazów i rekonstrukcji. W kwietniu brazylijscy uczeni zrobili pierwsze zdjęcia wirusa za pomocą mikroskopu elektronowego.