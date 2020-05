SARS-CoV-2 może przenosić się przez oczy

​COVID-19 można złapać, gdy osoba chora kaszle lub kicha i wdycha krople z wirusem. Ale czy SARS-CoV-2 można zarazić się przez oczy?

Zdjęcie SARS-CoV-2 prawdopodobnie może przenosić się także przez oczy /123RF/PICSEL

Eksperci nie są pewni, czy SARS-CoV-2 można złapać przez oczy. To możliwe od strony czysto biologicznej, ale nie odnotowano takich przypadków na świecie.

Reklama

Tkanka oczu i linie powiek mogą zostać zainfekowane przez inne wirusy, takie jak adenowirusy wywołujące przeziębienie czy choćby wirusa opryszczki. Istnieje taka sama szansa na zakażenie SARS-CoV-2. Tak przynajmniej twierdzi prof. Elia Duh, specjalistka okulistyki z Johns Hopkins School of Medicine w Baltimore.



- Jeżeli istnieją kropelki, które zarażona osoba wytwarza podczas kaszlu lub kichania, a nawet zwykłej rozmowy, mogą one przedostawać się także przez oczy. Ponadto, ludzie często pocierają i dotykają swoich oczu, co zwiększa szanse na złapanie wirusa - powiedziała prof. Elia Duh.



Naukowcy postanowili sprawdzić, czy komórki powierzchniowe oka mają kluczowe elementy, które zwiększają prawdopodobieństwo przedostania się wirusa do organizmu. Zbadano 10 pośmiertnych par oczu i 5 chirurgicznych próbek od pacjentów, którzy nie mieli COVID-19. Lekarze chcieli sprawdzić, czy komórki powierzchni oczu mają receptor ACE2, przez który SARS-CoV-2 wnika do organizmu.



Zdjęcie . / 123RF/PICSEL

- Byliśmy naprawdę zaskoczeni, że odnotowano obecność receptorów ACE2 w komórkach powierzchniowych wszystkich badanych okazów. Ponadto odkryliśmy również, że komórki powierzchniowe oka produkują również TMPRSS2, enzym, który pomaga wirusowi dostać się do organizmu - dodała prof. Elia Duh.



Konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych badań, ale zebrane do tej pory dowody sugerują, że SARS-CoV-2 może przenosić się za pośrednictwem oczu.