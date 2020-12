Rzadkie powikłanie okulistyczne po COVID-19

​Przedłużająca się wentylacja (podłączenie do respiratora) pacjentów z COVID-19 może narażać ich na ryzyko wystąpienia zespołu ciasnoty oczodołowej, groźne schorzenie okulistyczne, które może prowadzić do ślepoty.

Zdjęcie Długotrwała wentylacja mechaniczna może uszkadzać wzrok /123RF/PICSEL

Pacjenci cierpiący na COVID-19, którzy przez długi czas są poddawani wentylacji mechanicznej (oddychają przy pomocy respiratora), są narażeni na podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe. To z kolei może przekładać się na tzw. zespół ciasnoty oczodołowej (OCS).

Reklama

OCS pojawia się nagle, może powodować niedokrwienie i nieodwracalną utratę wzroku, jeżeli ciśnienie nie zostanie skorygowane. 16 pacjentów przebywających na oddziale intensywnej opieki medycznej w Northwell Health było wentylowanych mechanicznie z powodu niewydolności oddechowej wywołanej przez infekcję SARS-CoV-2.



U wszystkich osób stwierdzono obrzęk okołooczodołowy, co skłoniło lekarzy do wykonania badań okulistycznych. Dwie osoby miały obrzęk tarczy nerwu wzrokowego i krwotoki z siatkówki związane z zapaleniem żył tarczy nerwu wzrokowego (rzadkie schorzenia okulistyczne). U osób tych stwierdzono również znacznie podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe.



Badacze doszli do wniosku, że wyniki badań okulistycznych pacjentów wentylowanych przez długi czas są zbieżne z zespołem ciasnoty oczodołowej (OCS). Prawdopodobnie dochodzi do tego z powodu długotrwałego przebywania pacjentów w jednej ustalonej pozycji, z rurką intubacyjną naciskającą na oczy.



Zdjęcie / 123RF/PICSEL

Pacjenci i lekarze powinni mieć świadomość potencjalnych powikłań okulistycznych występujących po COVID-19. Uczeni wskazują, że oczy pacjenta "muszą być odpowiednio zamortyzowane, aby zapobiec uciskowi, gdy głowa jest w pozycji pozwalającej na wentylację" przez długi czas.



Nieco uspokajający jest fakt, że OCS zaobserwowano tylko u małej grupy osób z COVID-19. Trzeba być jednak uczulonym na te potencjalnie niebezpieczne powikłania okulistyczne.