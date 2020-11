Rosjanie: Nasza szczepionka przeciwko COVID-19 jest równie dobra jak Pfizera

​Cały świat usłyszał, że Pfizer ma gotową szczepionkę przeciwko SARS-CoV-2, która cechuje się 90-procentową skutecznością. Rosjanie pochwalili się, że szczepionka Sputnik V, którą już podają swoim mieszkańcom, cechuje się równie wysoką skutecznością.

Zdjęcie Sputnik V /Fot. Ministerstwo Ochrony Zdrowia Federacji Rosyjskiej /materiały prasowe

Rosyjska szczepionka przeciwko SARS-CoV-2 nazwana Sputnik V również jest skuteczna w ponad 90 proc. Tak wynika z oświadczenia przedstawicielki rosyjskiego ministerstwa zdrowia. Dane zostały pozyskane na podstawie szczepień ludności.

Komentarze Rosjan to odpowiedź na oświadczenie opublikowane przez firmę Pfizer, która wspólnie z BioNTech opracowała innowacyjny preparat. Amerykańska szczepionka jest skuteczna w 90 proc., mimo że przeprowadzono testy na małej grupie osób.



- Jesteśmy odpowiedzialni za monitorowanie skuteczności szczepionki Sputnik V wśród obywateli, którzy otrzymali ją w ramach programu szczepień masowych. W oparciu o nasze obserwacje, jej skuteczność wynosi również ponad 90 proc. Pojawienie się kolejnej skutecznej szczepionki - to dobra wiadomość dla wszystkich - powiedziała w oświadczeniu Oksana Drapkina z rosyjskiego ministerstwa zdrowia.



Rosja wprowadziła swoją szczepionkę przeciwko COVID-19 do użytku domowego, zanim zakończyła późne etapy rejestracji. Dyrektor Moskiewskiego Instytutu Gamaleya, Aleksander Gintsburg, powiedział, że z zadowoleniem przyjął wiadomość o szczepionce przeciwko COVID-19 firmy Pfizer.



- W niedalekiej przyszłości spodziewamy się opublikować tymczasowe wyniki prób porejestracyjnych szczepionki Sputnik V, tzw. prób fazy III. Jestem pewien, że jej poziom skuteczności będzie również wysoki - powiedział Gintsburg.



Szacuje się, że szczepionka Sputnik V została podana ok. 40 000 osobom w Moskwie.