Rola płytek krwi i śródbłonka w ciężkich przypadkach COVID-19

​Badacze z Yale zidentyfikowali mechanizmy stojące za główną przyczyną śmiertelności u niektórych pacjentów cierpiących na COVID-19.

Zdjęcie Ilustracja przedstawiająca aktywowane płytki krwi /123RF/PICSEL

Rozległe zakrzepy krwi w dużych i małych naczyniach krwionośnych w płucach oraz w wielu głównych organach wiążą się z gorszymi wynikami u hospitalizowanych osób. Naukowcy wykazali, że zarówno dysfunkcja płytek krwi, jak i śródbłonka są kluczowymi elementami patologii COVID-19.

Zespół uczonych z Uniwersytetu Yale zebrał wyniki badań przeprowadzonych przez naukowców z całego świata, aby zaproponować nowe strategie leczenia COVID-19 w oparciu o czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego. Badania kierowane przez prof. Johna Hwa, dr Seana Gu i dr Taruna Tyagiego z Yale Cardiovascular Research Center zostały opublikowane w "Nature Reviews Cardiology".



Płytki krwi są pierwszą obroną naszego organizmu przed uszkodzeniami naczyń krwionośnych. Ostatnie badania opublikowane w czasopiśmie "Blood" wykazały, że SARS-CoV-2 powoduje dysfunkcję płytek krwi. Dalsze uszkadzanie komórek śródbłonka - łączących naczynia krwionośne i limfatyczne - może również przyczyniać się do pogorszenia wyników COVID-19 i wydaje się być związane z ciężką chorobą i ryzykiem śmierci. Zarówno płytki krwi, jak i komórki śródbłonka ściśle ze sobą współpracują, aby utrzymać płynny i prawidłowy przepływ krwi. W przypadku COVID-19 oba te procesy są zaburzone wraz ze stanem zapalnym i koagulopatią.



Zespół przedstawia również mechanizmy, które odpowiadają za wpływ czynników ryzyka sercowo-naczyniowego na najcięższe przypadki COVID-19. U pacjentów z czynnikami ryzyka, takimi jak cukrzyca, starzenie się i otyłość, występują poważne dysfunkcje płytek krwi i śródbłonka, a dodatkowo nasilone przez SARS-CoV-2 mogą prowadzić do katastrofalnych zakrzepów i zwiększonego ryzyka zgonu.



- Dzięki zrozumieniu wielu sił, które łączą się w celu promowania krzepnięcia u osób z COVID-19 możemy lepiej zarządzać obecnymi i przyszłymi pandemiami koronawirusów - powiedział prof. John Hwa.



Rozwiązanie problemu nadmiernego tworzenia skrzepów i ciężkiej choroby śródbłonka może zapewnić dodatkowe strategie terapeutyczne, które przyniosą korzyści pacjentom znajdującym się w grupie wysokiego ryzyka. Kilka leków zatwierdzonych przez FDA jest obecnie badanych do stosowania w przypadkach COVID-19.