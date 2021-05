Pszczoły wykryją osoby zarażone SARS-CoV-2

​Jest wiosna, a to sprzyja aktywności pszczół. Już wkrótce owady te mogą zostać przystosowane do wykrywania osób z COVID-19. Jak to możliwe?

Naukowcy z holenderskiego start-upu InsectSense oraz Wageningen University & Research (WUR) opracowali niezwykłą metodę wykrywania wirusa SARS-CoV-2. Uczeni wyszkolili pszczoły, aby wysuwały języki, gdy wyczują osobę zarażoną koronawirusem.

Podobnie jak inne choroby, COVID-19 wywołuje zmiany metaboliczne w organizmie zainfekowanej osoby, powodując subtelną modyfikację jej zapachu. Pszczoły są w stanie to wyczuć - wystarczy kilkuminutowy trening owadów.



"Pszczoły mogą wykrywać substancje lotne z czułością części na trylion. Na przykład, znajdują kwiat oddalony o kilka kilometrów" - czytamy w oświadczeniu zespołu badawczego.



Podobnie jak psy, pszczoły mogą nauczyć się wykrywać substancje lotne i zapachy. W przeciwieństwie do psów, można je wytrenować w ciągu zaledwie kilku minut.



Głównym celem InsectSense jest zbadanie możliwości wykorzystania "zachowania owadów i leżącej u jego podstaw biologii molekularnej, w celu zapewnienia odpowiednich rozwiązań w dziedzinie diagnostyki chorób".



Jak przeszkolono pszczoły?

Pszczoły "BeeSense" zostały przeszkolone do wykrywania zainfekowanych próbek SARS-CoV-2. Za każdym razem, gdy owady były narażone na zapach jednej z próbek z wirusem, otrzymywały w nagrodę porcję wody z cukrem. Pszczoły wyciągały języki, aby odebrać nagrodę.



Powtarzając tę czynność kilka razy w ciągu kilku minut, pszczoły skojarzyły zapach z nagrodą i zaczęły instynktownie wysuwać języki za każdym razem, gdy wyczuwały SARS-CoV-2. Naukowcy twierdzą, że wyszkolona pszczoła jest w stanie wykryć zainfekowaną próbkę w ciągu kilku sekund.



Zastosowana technika opiera się na klasycznej metodzie warunkowania Pawłowa.



Badania przeprowadzono z udziałem ponad 150 pszczół w laboratorium Biosafety w Wageningen Bioveterinary Research. Wykorzystano próbki od norek zakażonych SARS-CoV-2, jak również ludzkie próbki. Wyniki wykazały bardzo niski odsetek wyników fałszywie dodatnich i fałszywie ujemnych. Naukowcy z WUR i InsectSense pracują nad stworzeniem maszyny, która może automatycznie szkolić pszczoły.