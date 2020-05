​Naukowcy, którzy jako pierwsi rozszyfrowali białko szczytowe SARS-CoV-2, opracowali nowe przeciwciało, które może być przydatne w walce z COVID-19. Co ciekawe, pozyskali je od lamy.

W 2016 r. naukowcy wstrzyknęli do ówczesnej 9-miesięcznej lamy nazwanej Winter stabilne białka szczytowe dwóch koronawirusów: SARS-CoV i MERS-CoV w procesie podobnym do szczepień ochronnych u ludzi. Pobudziło to układ odpornościowy zwierzęcia do produkcji przeciwciał. Odkryto, że jedno z tych przeciwciał oznaczone jako VHH-72 jest wyjątkowo skuteczne w zapobieganiu infekcji.

Uczeni z Uniwersytetu Teksańskiego w Austin, NIH i Uniwersytetu w Gandawie, postanowili sprawdzić czy przeciwciała VHH-72 są skuteczne w walce z SARS-CoV-2. Przeprojektowano je genetyczne w celu zwalczania infekcji.



- Jest to jedno z pierwszych znanych przeciwciał neutralizujących SARS-CoV-2. Możemy wykorzystać je do walki z COVID-19 - powiedział prof. Jason McLellan z Uniwersytetu Teksańskiego w Austin.



Chociaż obecnie wykazano jedynie blokowanie białek SARS-CoV-2 w hodowli komórkowej, naukowcy przygotowują się do przeprowadzenia badań przedklinicznych u chomików. Na badania na ludziach jest jeszcze za wcześnie, nawet w obecnych czasach.



- Szczepionka musi być podana na miesiąc lub dwa przez infekcją, by zapewnić pełną ochronę. W przypadku terapii przeciwciałami, ochrona jest od razu. Mamy nadzieję, że przeciwciała VHH-72 będzie można użyć do leczenia kogoś już zainfekowanego, by zmniejszyć nasilenie choroby - powiedział prof. Jason McLellan.



Daniel Wrapp, jeden z autorów badań, powiedział, że przeciwciało "prawdopodobnie będzie musiało być podane w formie zastrzyku", choć alternatywna może być postać inhalacji.

Lamy mają mniejsze przeciwciała od ludzi, co może ułatwiać ich transport w układzie odpornościowym. Niestety, to na razie jedynie spekulacje.