Obecnie najbardziej popularną metodą na wykrycie koronawirusa są testy PCR. Niestety wykonanie ich wiąże się ze stosunkowo długim oczekiwaniem na wyniki. Na szczęście francuscy naukowcy opracowali o wiele szybszą metodę.

Zdjęcie /123RF/PICSEL

Jedną z głównych przeszkód w walce z pandemią COVID-19 jest dostępność szybkich testów. Obecnie, na wyniki przeprowadzonych badań trzeba czekać przynajmniej kilka godzin. Rozwiązaniem problemu może być nowy prototypowy test na obecność SARS-CoV-2 opracowywany obecnie przez francuskich naukowców.

Jak twierdzą badacze, nowa metoda ma działać dużo szybciej od obecnie stosowanych. Naukowcy podkreślają także, że do przeprowadzenia prototypowego testu nie jest wymagane żadne laboratorium, a zachowana dokładność ma być porównywalna z popularnym testem PCR.

Na podstawie wstępnych testów, w których wykorzystano nanoprzeciwciała pobrane z wielbłądów, wyniki uzyskano w ciągu zaledwie 10 minut. Ich dokładność wynosiła 90 proc.

Należy przy tym pamiętać, że rozwiązanie jest nadal w fazie prototypu i wciąż daleka droga do jego upublicznienia. Naukowcy badają również, czy opracowane nanoprzeciwciała mogłyby zostać wykorzystane do stworzenia wysoce specyficznych blokerów, przyczyniających się do leczenia COVID-19.