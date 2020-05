​COVID-19 powoduje zakrzepicę tętnic płucnych i uszkadza inne organy wewnętrze - tak wynika z najnowszych ustaleń naukowców.

Zdjęcie Infekcja SARS-CoV-2 zaczyna się w płucach, ale dotyka całego organizmu /123RF/PICSEL

COVID-19, choroba wywołana przez SARS-CoV-2, może prowadzić nie tylko do ciężkiego zapalenia płuc, ale także do zakrzepicy płuc, a następnie niewydolności nerek, wątroby i trzustki. Badania zostały przeprowadzone przez naukowców z Oddziału Patologii Szpitala w Grazu II, Uniwersytetu Medycznego w Grazu i Uniwersytetu w Wiedniu. Wyniki opublikowano w "Annals of Internal Medicine".

Reklama

Według prof. Sigurda Laxa z Uniwersytetu Johannesa Keplera w Linzu i dyrektora Kliniki Patologii Szpitala w Grazu II, COVID-19 nie jest wyłącznie chorobą układu oddechowego. Prof. Lax przeprowadził autopsje osób, które zmarły na COVID-19 i przenalizował wyniki 11 przypadków.



- Nasze badania wykazały, że chociaż choroba rozpoczęła się od uszkodzenia płuc, to w tych śmiertelnych przypadkach zwykle następowała zakrzepica w samych tętnicach płucnych i uszkodzenie innych organów - powiedział prof. Lax.



Chociaż COVID-19 powoduje przede wszystkim zapalenie pęcherzyków płucnych, to jednak reakcja towarzysząca w tętnicach małych wydaje się często wyzwalać krzepnięcie krwi, co szczególnie u pacjentów z istniejącą wcześniej chorobą sercowo-naczyniową może spowolnić krążenie płucne. Skutkuje to szybko postępującą niewydolnością oddechową i niewydolnością krążenia, co jest główną przyczyną zgonów w COVID-19.



COVID-19 wpływa również na szereg innych narządów, takich jak nerki, wątroba, trzustka, nadnercza i układ limfatyczny.



- Widzimy, że COVID-19 jest poważną chorobą zakaźną, która dotyka całego organizmu i prowadzi w ciężkim przebiegu do niewydolności wielonarządowej - powiedział Michael Trauner, jeden z autorów badań.



Nie jest jeszcze jasne, czy choroba ta powoduje długotrwałe uszkodzenia narządów dotkniętych chorobą.