Potwierdzono czynniki ryzyka zgonu z powodu COVID-19

​Wiek, płeć męska, otyłość i choroby dodatkowe to główne czynniki ryzyka wystąpienia ciężkiej postaci COVID-19. Takie informacje opublikowano w "British Medical Journal".

Zdjęcie Otyłość to jeden z głównych czynników ryzyka zgonu z powodu COVID-19 /123RF/PICSEL

Ryzyko śmierci związane z COVID-19 wzrasta po 50. roku życia. Większe jest także dla osób płci męskiej, osób otyłych lub cierpiących na choroby serca, płuc, wątroby i nerek. Badania opierają się na danych pochodzących od hospitalizowanych pacjentów w Wielkiej Brytanii. Co ciekawe, wciąż trwają.

Obecnie w badania jest zaangażowanych 43 000 pacjentów, którzy pomagają pracownikom służby zdrowia uczyć się jak postępuje epidemia COVID-19 w Wielkiej Brytanii w porównaniu do innych krajów. Chińscy naukowcy opublikowali podobne badania określająca, jakie czynniki ryzyka są najważniejsze w rozwoju choroby, ale do tej pory brak było europejskich prac. Brytyjscy uczeni postanowili to zmienić.



Przeanalizowano dane 20 133 pacjentów przyjętych do 208 szpitali w Anglii, Walii i Szkocji między 6 lutego a 19 kwietnia 2020 z objawami COVID-19. To około 1/3 wszystkich osób hospitalizowanych w Wielkiej Brytanii z powodu infekcji koronawirusa. Średni wiek pacjentów w badaniu wynosił 73 lata - więcej było mężczyzn (60 proc.) niż kobiet.



Naukowcy stwierdzili, że to otyłość i płeć były kluczowymi czynnikami związanymi z większym ryzykiem śmierci z powodu COVID-19. W momencie publikacji niewiele ponad 1/4 (26 proc.) wszystkich pacjentów cierpiących z powodu COVID-19 zmarła, 54 proc. zostało wypisanych do domu, a 34 proc. pozostała w szpitalu. Wyniki prezentowały się gorzej w przypadku osób wymagających wentylacji mechanicznej - 37 proc. z nich zmarło, a tylko 17 proc. zostało wypisanych do domu.



Czynniki ryzyka opisane przez brytyjskich naukowców odzwierciedlają tendencję obserwowaną na całym świecie. Otyłość jest jednak głównym dodatkowym czynnikiem ryzyka, którego nie odnotowano w Chinach.



Wyniki zostały już udostępnione rządowi Wielkiej Brytanii i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) do analizy.