Pogoda jednak nie ma znaczenia w transmisji SARS-CoV-2?

Najnowsze badania naukowców wskazują, że niskie temperatury nie zabijają SARS-CoV-2, co oznacza, że mrozy nie wyhamują pandemii COVID-19. A nadzieje były wysokie, gdy latem liczba odnotowywanych infekcji zaczęła maleć.

Związek przyczynowy między meteorologią a wirusologią jest jednak skomplikowany. Dzieje się tak dlatego, że pogoda wpływa na środowisko, w którym koronawirus musi przetrwać zanim zainfekuje nowego gospodarza. Co więcej, pogoda wpływa na sposób funkcjonowania człowieka, co z kolei odgrywa kluczową rolę w transmisji wirusa.



Naukowcy z Uniwersytetu Teksańskiego wykazali wpływ pogody na rozprzestrzenianie się SARS-CoV-2. Badania te wydają się być zgodne z ustaleniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i stwierdzeniem, że niskie temperatury nie zahamują rozprzestrzeniania się koronawirusa.



- Wpływ pogody na rozprzestrzenianie się SARS-CoV-2 jest niewielki. Znacznie ważniejsze są inne parametry, jak choćby ruchliwość. Pod względem istotności, pogoda jest jednym z najmniej istotnych parametrów - powiedział prof. Dev Niyogi.



Dla celów badań naukowcy zdefiniowali pogodę jako "równoważną temperaturę powietrza", łączącą temperaturę i wilgotność w jedną wartość. Naukowcy przystąpili do analizy, jak taka wartość korelowała z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2 na różnych obszarach w okresie od marca do lipca bieżącego roku. Pod uwagę wzięto nie tylko Stany Zjednoczony, ale i inne kraje, także europejskie.



Badania naukowców z Uniwersytetu Teksańskiego wykazały, że pogoda nie miała prawnie żadnego wpływu na rozprzestrzenianie się koronawirusa. Względne znaczenie tego czynnika w skali światowej wynosi mniej niż 3 proc. Żaden rodzaj pogody nie został uznany za istotniejszy od innego.



Dane wykazały natomiast nadrzędny wpływ populacji i gęstości zaludnienia, których znaczenie oszacowano na ok. 23 i 13 proc.



Naukowcy dodali, że założenia o tym, jak koronawirus zareaguje na pogodę, były w wielu przypadkach zniekształcone przez badania prowadzone w warunkach laboratoryjnych.