Podwójne maseczki lepiej chronią przed SARS-CoV-2, ale nie zawsze

​Noszenie dwóch maseczek ochronnych jest lepsze niż jednej. Takie rozwiązanie aż o 50 proc. może lepiej zabezpieczać przed SARS-CoV-2. Ale nie zawsze.

Zdjęcie Podwójne maseczki lepiej chronią przed koronawirusem - ale nie powinno się ich nosić tak, jak na zdjęciu /Fot. Paweł Krawczyk / INTERIA.PL

Reklama

Najnowsze badania, opublikowane w "JAMA Internal Medicine", wskazują, że podwójne maseczki mogą być zbędne, jeżeli używamy dobrze dopasowanej maseczki.

Reklama

Naukowcy z University of North Carolina w Chapel Hill przetestowali na ochotnikach kilka kombinacji masek, od pojedynczej z tkaniny po podwójne maski chirurgiczne. Odkryli, że najlepszą filtrację zapewniają maski ściśle przylegające do twarzy.



- To prowadzi nas do zrozumienia, że podwójna maska jest najbardziej skuteczna ze względu na lepsze dopasowanie, które oferuje, a nie z powodu dodatkowych warstw - napisała Emily Sickbert-Bennett, główna autorka badań.



Badanie wykazało również, że nakładanie maski z tkaniny na maskę chirurgiczną również poprawiło dopasowanie i filtrację. Jednak to samo połączenie z maską chirurgiczną na wierzchu nie przyniosło żadnych dodatkowych korzyści w porównaniu z noszeniem samej maski chirurgicznej.



Większość masek chirurgicznych zbudowana jest z warstw włókniny polipropylenowej, tego samego materiału, z którego wykonane są najwyższej klasy maski N95. Niektóre z nich są nawet wyposażone w barierę elektrostatyczną, która ma za zadanie zatrzymywać zakaźne cząsteczki. Jednak maski chirurgiczne mogą być gorzej dopasowane w porównaniu z maskami z tkaniny. Zakładanie maski z tkaniny na wierzch łączy w sobie doskonałą filtrację maski chirurgicznej z lepszym dopasowaniem.



Istnieją także inne sposoby, aby maska chirurgiczna była lepiej dopasowana. W badaniu CDC dotyczącym podwójnego maskowania, zawiązanie węzłów na końcach maski chirurgicznej i podwinięcie tkaniny tak, aby lepiej przylegała do twarzy użytkownika, działało prawie tak samo dobrze jak założenie dwóch maseczek.



Noszenie dwóch maseczek jest bardzo skuteczne, jeśli wszyscy robią to we właściwy sposób - potwierdzają to zarówno badania CDC, jak i ostatnie wyniki uczonych z Chapel Hill.