Pierścień, który ma kontrolować COVID-19

​W latach 70. ubiegłego wieku pojawiły się pierścionki zmieniające kolor w zależności od temperatury ciała. Dzisiaj bardziej zaawansowany wariant tego gadżetu może pomóc zahamować pandemię COVID-19.

Zdjęcie Pierścień Oura /materiały prasowe

Tzw. pierścienie nastroju wzięły swoją nazwę z faktu, że zmiany temperatury, ujawnione w zmieniających się kolorach ciekłych kryształów, wskazywały na emocje użytkownika. Po pewnym czasie zauważono, że pierścienie te nie są za bardzo wiarygodne, gdyż zmiana temperatury ciała mogła wskazywać na cokolwiek - od podniecenia do gniewu, przez gorączkę, po nowotwór.

Zespół naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego pod kierownictwem prof. Benjamina Smarra zmodyfikował koncept pierścieni nastroju do walki z pandemią COVID-19. Jego zespół zastanowił się, czy można monitorować wahania temperatury ciała u osób zainfekowanych SARS-CoV-2, jeszcze zanim pojawią się objawy choroby.



Smarr nawiązał współpracę z duńską firmą Oura i stworzył innowacyjny pierścień. Mierzy on nie tylko temperaturę ciała, ale i tętno, liczbę oddechów i aktywność fizyczną, pomagając odróżnić temperaturę związaną z bieganiem od temperatury związanej z infekcją.



- Temperatura różni się nie tylko w zależności od osoby, ale także dla tej samej osoby w różnych porach dnia - zauważył prof. Smarr.



Wiedząc, jaka powinna być temperatura danej osoby w określonych warunkach, pierścienie mogłyby uniknąć wielu fałszywych pozytywnych odczytów, które mogłyby zostać zgłoszone podczas innych badań.



Naukowcy przebadali 65 000 osób, które nosiły pierścienie Oura od marca. Nadal nie ujawniono, czy pierścienie były miarodajnymi predyktorami infekcji. Zachorowanie udało się przewidzieć w co najmniej 50 przypadkach.



Wiadomo, że podwyższona temperatura ciała może występować u osób z łagodnymi objawami COVID-19, a także przechodzącymi infekcję bezobjawowo. Nie wiadomo, czy pierścienie Oura pojawią się na rynku - prawdopodobnie będą jeszcze ulepszane.