Papierowy test wykryje koronawirusa w ściekach

​Naukowcy z Uniwersytetu w Cranfield pracują nad nowym testem do wykrywania SARS-CoV-2 w ściekach komunalnych społeczności zarażonych wirusem.

Zdjęcie Taki test jest w stanie szybko wykryć obecność koronawirusa w ściekach /materiały prasowe

Analiza ścieków mogłaby zapewnić skuteczny i szybki sposób przewidywania potencjalnego rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 wywołującego COVID-19. To dlatego, że w kale i moczu osób zarażonych koronawirusem, można znaleźć specjalne biomarkery świadczące o infekcji.

Reklama

Zestawy do szybkich testów z wykorzystaniem urządzeń papierowych mogłyby być stosowane w oczyszczalniach ścieków w celu śledzenia źródeł wirusa i określenia, czy w konkretnych obszarach nie ma ukrytych nosicieli. To oznacza, że nawet, jeżeli osoby przebywające na domowej kwarantannie zataiłyby chorobę, władze byłyby w stanie do nich dotrzeć.



- W przypadku bezobjawowych infekcji lub gdy ludzie nie są pewni, czy są chorzy, czy nie, analiza ścieków w czasie rzeczywistem może określić, czy na danym obszarze znajdują się osoby chore na COVID-19. To sposób na monitorowanie rozprzestrzeniania się choroby w celu zminimalizowania kolejnych infekcji - powiedział dr Zhugen Yang, jeden z twórców testu.



Ostatnie badania wykazały, że SARS-CoV-2 może być wydalany wraz z moczem i kałem. W odpowiednich warunkach wirus może przetrwać nawet kilka dni.



Papierowy test odfiltrowuje kwasy nukleinowe patogenów z próbek ścieków, a następnie przy pomocy odpowiednich odczynników wykrywana jest obecność kwasu nukleinowego charakterystycznego dla SARS-CoV-2. Wyniki są widoczne gołym okiem - zielony kolor oznacza wynik dodatki, a niebieski ujemny.



- To urządzenie jest tanie - kosztuje mniej niż jednego funta - i łatwe do użycia dla osób, które nie są ekspertami. Przewidujemy, że test będzie w stanie zaoferować pełny i natychmiastowy obraz zdrowia populacji, gdy zostanie on wdrożony do szerokiego użytku w najbliższej przyszłości - powiedział Yang.



Zespół dr Yanga opracował już podobne papierowe testy do szybkiej diagnostyki leków i uzyskiwania informacji na temat zdrowia, chorób i patogenów całych społeczności.