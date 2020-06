Pandemia koronawirusa nie wyhamuje w miesiącach letnich

Powszechnie wiadomo, że w miesiącach letnich jest mniej przypadków infekcji wirusowych. Dobrze to widać w przypadku grypy sezonowej. Co jakiś czas pojawiają się pytania, czy wysoka temperatura powietrza i wilgotność mogą spowolnić, a nawet zatrzymać tempo rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2, wirusa wywołującego COVID-19. Naukowcy nie są zgodni co do jednoznacznej odpowiedzi.

Uczeni z Mount Auburn Hospital przyjrzęli się wpływowi temperatury, opadów atmosferycznych i wskaźnika UV na częstość występowania przypadków COVID-19 w Stanach Zjednoczonych w miesiącach wiosennych 2020 r. Odkrycia opublikowane w "Clinical Infectious Diseases" ujawniają, że częstość występowania COVID-19 maleje wraz ze wzrostem temperatur powyżej 10oC. Okazuje się jednak, że dalsze wzrosty temperatur, nie zmniejszają znacząco aktywności wirusa. Oznacza to, że dla pandemii COVID-19 nie ma znaczenia czy temperatura powietrza wynosi 20 czy 30oC.



Odkryto także, że wyższy wskaźnik UV (większe nasłonecznienie) pomaga spowolnić tempo wzrostu nowych przypadków choroby, ale ogólna zależność pozostaje na niskim poziomie. Wzory opadów nie miały żadnego wpływu na transmisję wirusa.



- Podczas gdy tempo przenoszenia wirusa może zwolnić, gdy maksymalna dzienna temperatura wzrośnie do powyżej 10 stopni, skutki wzrostu temperatury powyżej tego nie wydają się być znaczące. Na podstawie naszej analizy skromne skojarzenie sugeruje, że jest mało prawdopodobne, aby przenoszenie chorób gwałtownie zwolniło w miesiącach letnich od samego wzrostu temperatury - powiedział Shiv T. Sehra, główny autor badań z Mount Auburn Hospital.



CDC stwierdziło, że pandemia COVID-19 może się nasilić jesienią i zimą wraz ze spadkiem temperatury.



- Nasze wyniki są zgodne z tymi przewidywaniami. Ostrzegamy również, że choroba może się nasilić jesienią i zimą - dodał Sehra.



Podczas gdy wcześniejsze badania nad SARS-CoV-2 w warunkach laboratoryjnych wykazały, że wirus przeżywa krócej w wyższych temperaturach i jest inaktywowany przez promieniowanie UV, niewielu przyglądało się wpływowi temperatury, opadów atmosferycznych lub światła UV na szybkość przenoszenia wirusa w społeczeństwie. Jest to prawdopodobnie jedno z pierwszych recenzowanych badań, które badają wpływ temperatury, opadów i światła UV na transmisję wirusa w populacji ogólnej w Stanach Zjednoczonych.