Pandemia COVID-19 wpływa na prognozowanie pogody

​Nowe badania wskazują, że COVID-19 ma wpływ na prognozowanie pogody. Jest to konsekwencją gwałtownego spadku ruchu lotniczego.

Zdjęcie Prognozowanie pogody jest teraz trudniejsze /123RF/PICSEL

We wcześniejszej fazie pandemii COVID-19, organizacje takie, jak NASA wskazały na pozytywny wpływ lockdownu na prognozowanie pogody poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. Teraz okazuje się jednak, że pandemia COVID-19 odcisnęła negatywne piętno na inną metodę obserwacji pogody. Gwałtowny spadek ruchu lotniczego podczas pandemii COVID-19 znacznie zmniejszył ilość danych atmosferycznych zbieranych przez loty komercyjne.

Naukowcy wykazali, że modele prognozowania krótkoterminowego są znacznie gorszej jakości, gdy otrzymują mniej danych o temperaturze, wietrze i wilgotności z samolotów.



Podczas gdy mniejsza ilość danych prowadzących do gorszych prognoz nie jest niczym zaskakującym, nowo przeprowadzone badania zwracają uwagę na ukrytą rolę, jaką odkrywa przemysł lotniczy w prognozowaniu pogody. Efekt ten został zahamowany przez trwającą pandemię COVID-19.



Jak wyjaśnia "New York Times", obserwacji dokonują przyrządy na pokładach tysięcy samolotów, przeważnie latających nad Ameryką Północną i Europą, w ramach programu realizowanego od dekad. Zebrane dane są przekazywane organizacjom zajmującym się prognozą pogody z całego świata, m.in. National Weather Service w USA.



Badanie opublikowane w "Journal of Applied Meteorology and Climatology" wskazuje na specyficzny wpływ redukcji zbieranych danych. Ponieważ ruch lotniczy na całym świecie zmniejszył się o ok. 75 proc. lub więcej od początku pandemii, liczba obserwacji i zebranych danych spadła mniej więcej o tyle samo.