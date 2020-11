Palenie papierosów a koronawirus - najnowsze ustalenia naukowców

​Palenie papierosów ułatwia infekcję SARS-CoV-2 i pogarsza przebieg samej choroby COVID-19. Najnowsze ustalenia naukowców nie pozostawiają złudzeń, że papierosy nie pomagają w hamowaniu rozwoju pandemii.

Badanie przeprowadzone przez naukowców z Eli and Edythe BoarPaled Center of Regenerative Medicine and Stem Cell Research at UCLA pomoże naukowcom lepiej zrozumieć wpływ SARS-CoV-2 na nabłonek palaczy. Dzięki temu może udać się opracować lepsze strategie terapeutyczne, aby zmniejszyć ryzyko rozwoju ciężkiej postaci COVID-19.

Palenie papierosów jest jedną z najczęstszych przyczyn chorób płuc, w tym raka płuc i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Większość badań wskazuje, że obecni palacze chorujący na COVID-19 są w grupie podwyższonego ryzyka.



Zespół dr Brigitte Gomperts postanowił odtworzyć to, co dzieje się, gdy drogi oddechowe palacza zostają zainfekowane SARS-CoV-2.



Naukowcy wykorzystali hodowlę komórek interfejsu powietrze-ciecz. Jest to metoda hodowli komórkowej, w której podstawowe komórki macierzyste są hodowane z podstawowymi powierzchniami w kontakcie z pożywką, a wierzch warstwy komórkowej jest wystawiony na działanie powietrza.



Drogi oddechowe, które przenoszą wdychane powietrze z nosa i ust do płuc, są pierwszą linią obrony organizmu przed unoszącymi się w powietrzu patogenami, takimi jak wirusy, bakterie czy dym.



- Nasz model odtwarza górną część dróg oddechowych, która jest pierwszym miejscem, w które uderza wirus. Jest to część, która wytwarza śluz służący do wyłapywania wirusów, bakterii i toksyn - powiedziała Brigitte Gomperts, szefowa zespołu naukowego z UCLA Jonsson.



Aby odtworzyć skutki palenia tytoniu, naukowcy wystawili hodowle komórkowe na działanie dymu papierosowego przez trzy minuty dziennie w ciągu czterech dni. Ustalono, że palenie tytoniu powodowało poważniejszy przebieg SARS-CoV-2 poprzez blokowanie aktywności białek układu odpornościowego zwanych interferonami. Odgrywają one krytyczną rolę we wczesnej reakcji immunologicznej organizmu. Wiadomo, że dym papierosowy zmniejsza reaktywność interferonu w drogach oddechowych.