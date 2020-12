​U pewnej grupy pacjentów z SARS-CoV-2 występuje stan zwany "palcami COVID-19". Może być to jeden z objawów tzw. długiego COVID-19, czyli konsekwencji po przebytej infekcji.

Zdjęcie Objawy dermatologiczne są częścią tzw. długiego COVID /123RF/PICSEL

Porównując dane pochodzące z międzynarodowego rejestru pacjentów z COVID-19 z objawami dermatologicznymi, badacze zaobserwowali tajemniczą wysypkę na skórze, która może być powiązana z SARS-CoV-2. Wykazano, że 100 proc. tych pacjentów wymagało hospitalizacji, a 82 proc. doświadczyło zespołu ostrej niewydolności oddechowej (ARDS).

Reklama

Tymczasem "palce COVID-19", czyli zmiany skórne w obrębie palców u stóp wiązały się z łagodniejszą postacią choroby i tylko w 16 proc. wymagały hospitalizacji. Dla wszystkich objawów skórnych związanych z COVID-19, średni czas występowania zmian skórnych wynosił 12 dni.



- Skóra jest kolejnym układem narządów, o którym nie wiedzieliśmy, że może być dotknięty przez COVID-19. Skóra jest dobrym oknem na to, jak działa ciało, więc fakt, że mogliśmy zobaczyć jak objawia się długodystansowa infekcja, jest szczególnie fascynujący - powiedziała dr Esther Freeman z Massachusetts General Hospital and Harvard Medical School w Bostonie.



Wielu lekarzy sugerowało dermatologiczne skutki infekcji SARS-CoV-2, ale brakowało informacji o długości utrzymywania się objawów. Nowe badania są największym jak dotąd szczegółowym opisem trwałych objawów skórnych powiązanych z COVID-19.



W grupie badawczej odnotowano 8 różnych rodzajów wysypki skórnej, z których 303 przypadki to potwierdzone laboratoryjnie przypadki COVID-19 lub pacjenci z podejrzeniem infekcji SARS-CoV-2 i objawami skórnymi.