Pacjenci wyleczeni z SARS produkują lek na COVID-19

​W próbkach krwi pacjenta, który w 2003 r. przeszedł SARS, wykryto przeciwciała skutecznie zwalczające SARS-CoV-2. Czy to oznacza, że SARS i COVID-19 są jednak do siebie podobne?

Osoba, która 17 lat temu chorowała na SARS może pomóc naukowcom w poszukiwaniach terapii zwalczających SARS-CoV-2. W próbkach krwi tej osoby wykryto bowiem przeciwciała, które wydają się również blokować SARS-CoV-2.

Przeciwciała stanowią część odpowiedzi immunologicznej organizmu na patogeny. To konkretne przeciwciało nazwane S309 wykazało silną zdolność do wiązania się i unieruchamiania wirionów SARS-CoV-2. Badania zostały przeprowadzone przez uczonych z Uniwersytetu Waszyngtońskiego i firmę Vir Biotechnology.



Ponieważ eksperymenty przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych, naukowcy muszą przeprowadzić więcej badań, aby wykazać, czy przeciwciała S309 faktycznie mają działanie terapeutyczne u ludzi. Firma Vir Biotechnology szybko działa, bo ma nadzieję na rozpoczęcie badań klinicznych u ludzi już wkrótce.



Wiele laboratoriów na świecie poszukuje tzw. przeciwciał neutralizujących, które blokują patogen przed zakażeniem komórek. W odróżnieniu od większości poprzednich badań, w których poszukiwano przeciwciał u osób chorych na COVID-19, w nowym badaniu przeanalizowano materiał osoby, która przeszła SARS w 2003 r. Wśród 25 przeanalizowanych przeciwciał, uczeni znaleźli kilka, które mogą wiązać się z SARS-CoV-2. Jedno z nich - S309 - jest silnym przeciwciałem neutralizującym.



Dalsze badania wykazały, że S309 wiąże się z białkiem kolczastym i prawdopodobnie z tego powodu jest skuteczne wobec wielu koronawirusów. Kiedy S309 połączono z innymi przeciwciałami, które wykazały słabsze powinowactwo do SARS-CoV-2, działanie było jeszcze silniejsze. Taki specyficzny koktajl przeciwciał może być stosowany jako leczenie profilaktyczne osób narażonych na infekcję koronawirusa.



Firma Vir Biotechnology we współpracy z GlaxoSmithKline ma rozpocząć badania kliniczne dwóch kandydatów na leki, które są genetycznie zmodyfikowaną wersją S309.