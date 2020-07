Osoby z tą grupą krwi mogą mieć pewną przewagę podczas pandemii koronawirusa

​Kilka wczesnych prac badawczych wykazało, że osoby z jedną z grup krwi mogą mieć niewielką przewagę podczas pandemii COVID-19.

Grupa krwi ma wpływ na przebieg COVID-19

Osoby z grupą krwi 0 są mniej narażone na infekcję SARS-CoV-2 niż osoby z grupą krwi A, B lub AB. Inne badania wykazały związek między grupą krwi pacjentów a ciężkością zakażeń.

- Nikt nie powinien myśleć, że jest chroniony przed COVID-19 - powiedział Nicholas Tatonetti, główny autor badań.



W najnowszym badaniu dotyczącym związku między grupami krwi a ciężkością przebiegu COVID-19 zbadano blisko 1300 osób z koronawirusem przyjętych do pięciu szpitali w Massachusetts w marcu i kwietniu. Wyniki wykazały, że grupa krwi 0 "wiązała się z mniejszym ryzykiem pozytywnego testu podczas badania", a grupy B i AB były obarczone większym ryzykiem. Grupa krwi A nie miała żadnego związku z szansą pacjenta na pozytywny wynik testu. Badania te są zgodne z wcześniejszymi obserwacjami.



W marcu badanie 2173 pacjentów z COVID-19 z trzech szpitali w Wuhan i Shenzhen w Chinach wykazało, że osoby z grupą krwi 0 są mniej narażone na infekcję. Wykazano również, że pacjenci z Włoch i Hiszpanii z grupą krwi 0 mieli o 50 proc. mniejsze ryzyko poważnego przebiegu choroby w porównaniu z osobami z innymi grupami krwi.



Ogólnie rzecz biorąc, grupa krwi zależy od obecności lub braku na powierzchni czerwonych krwinek antygenów A i B. Ludzie z krwią typu O nie mają żadnego antygenu. Ta cecha genetyczna jest dziedziczona po rodzicach. Badanie z "The New England Journal of Medicine" wykazało, że u osób z antygenem A prawdopodobieństwo wystąpienia ciężkich objawów COVID-19, takich jak niewydolność oddechowa, jest o 50 proc. większe. Naukowcy nie wiedzą jednak, czy osoby z grupą krwi A są bardziej narażeni na infekcję SARS-CoV-2.