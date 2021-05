Opracowano nowy, szybszy test wykrywający SARS-CoV-2

​Naukowcy opracowali nowy, szybki test wykrywający SARS-CoV-2. Może być on stosowany w odległych lokacjach, klinikach polowych i na lotniskach ze względu na łatwość użycia i mobilność.

Zdjęcie Nowy test na COVID-19 jest prosty w użyciu i wymaga zastosowania mniejszej próbki /AFP

Naukowcy z Uniwersytetu Simona Frasera zatwierdzili szybszy i tańszy test na COVID-19, który może zapoczątkować ekspansję szybkich testów. Wyniki badań zostały opublikowane w "The Journal of Molecular Diagnostics".

- Badania te oferują tańszą, szybszą alternatywę dla najbardziej wiarygodnego i czułego testu stosowanego obecnie na całym świecie, bez poświęcania czułości i powtarzalności - powiedział prof. Peter Unrau, który kierował zespołem oceniającym zestaw testowy COVID-19.



Mikrochipowy test wykrywający SARS-CoV-2 metodą RT-PCR może dostarczyć dokładnych wyników w ciągu 30 minut i wymaga 10 razy mniej odczynników niż testy RT-PCR w probówkach zatwierdzone organy medyczne na całym świecie. Niedobory w łańcuchu dostaw odczynników i zestawów testowych podczas pandemii COVID-19 spowolniły szybki rozwój testów klinicznych.



Prof. Unrau, wraz z doktorantem Razvanem Cojocaru i studentką studiów magisterskich Iqrą Yaseen, ocenili czułość testu w laboratorium. Następnie zestaw testowy został wysłany do zespołu klinicznego w szpitalu św. Pawła w Vancouver, aby określić jego zdolność do wykrywania SARS-CoV-2 w próbkach pacjentów. Wyniki testu mikrochipowego PCR COVID-19 pokrywały się z wynikami testów szpitalnych, co świadczy o jego skuteczności.



Zestaw jest fabrycznie wyposażony w startery i sondy SARS-CoV-2, dzięki czemu jest łatwy w użyciu, co ogranicza możliwość popełnienia błędu przez użytkownika i zwiększa wiarygodność wyników testu. Test został opracowany przezfirmę Lumex Instruments Canada i będzie dostępny na całym świecie.



