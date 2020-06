Naukowcy wyizolowali silne przeciwciała neutralizujące SARS-CoV-2. Pobrano je od osób, które przeszły COVID-19 - teraz są testowane na zwierzętach.

Zdjęcie Coraz bliżej skutecznego leczenia COVID-19 /materiały prasowe

Zespół naukowców ze Scripps Research odkrył przeciwciała we krwi ozdrowieńców, czyli osób, które pokonały infekcję SARS-CoV-2.



- Odkrycie tych bardzo silnych przeciwciał reprezentuje niezwykle szybką odpowiedź na całkowicie nowy patogen - powiedział dr Dennis Burton, współautor badań ze Scripps Research.



Zastrzyki zawierające przeciwciała można podawać pacjentom we wczesnym stadium COVID-19 w celu zmniejszenia poziomu wirusa i ochrony przed ciężką postacią choroby. Przeciwciała można również stosować do zapewnienia tymczasowej, podobnej do szczepionki ochrony przeciwko zakażeniu SARS-CoV-2 pracownikom służby zdrowia, osobom starszym i innym osobom, które źle reagują na tradycyjne szczepionki lub są podejrzane o ekspozycję na koronawirusa.



- Wykorzystaliśmy wieloletnie doświadczenie naszej instytucji w dziedzinie izolacji przeciwciał i szybko skupiliśmy się na SARS-CoV-2, aby zidentyfikować te bardzo silne przeciwciała - powiedziała dr Elise Landais, współautorka badań.



Naukowcy twierdzą, że jeżeli dalsze testy na zwierzętach będą przebiegały bez problemu, to będzie można myśleć o badaniach klinicznych już w styczniu 2021 r.

Największym problemem w hamowaniu pandemii COVID-19 jest fakt, że kontrola transmisji rozprzestrzeniania się wywołującego chorobę koronawirusa jest znacznie trudniejsza. Wiele osób bowiem przechodzi infekcję bezobjawowo - zarażając wtedy innych. To oznacza, że SARS-CoV-2 prawdopodobnie nie "wyciszy się", a osiedli na stałe w populacji ludzkiej. Stanie się endemicznym wirusem, podobnie jak inne koronawirusy wywołujące przeziębienie.