Odkryto sześć nowych koronawirusów u nietoperzy

​Naukowcy zidentyfikowali u nietoperzy sześć nowych koronawirusów. Nie są one podobne do SARS-CoV-2, wirusa wywołującego COVID-19.

Zdjęcie Nietoperze mogą skrywać tysiące nieznanych koronawirusów /123RF/PICSEL

Uczeni pracujący w ramach Smithsonian Global Health Program odkryli sześć nowych koronawirusów u nietoperzy na Mjanmie. Teraz oceniają, czy mogą one stanowić ryzyko dla zdrowia publicznego.

Wirusy zostały zidentyfikowane w ramach programu PREDICT finansowanego przez Agencję Stanów Zjednoczonych ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID). Naukowcy skupili się na Mjanmie, gdzie badali patogeny mające potencjał do rozprzestrzeniania się ze zwierząt na ludzi.



Nowo odkryte wirusy nie są podobne do SARS-CoV-2, koronawirusa wywołującego COVID-19. Od maja 2016 r. do sierpnia 2018 r. eksperci pobrali ponad 750 próbek śliny i kału od nietoperzy z tego regionu. Następnie przeanalizowali je i porównali ze znanymi gatunkami koronawirusów.

W rezultacie wykryto sześć nowych koronawirusów, w tym wirusa z Azji Południowo-Wschodniej, którego nigdy wcześniej nie widziano na Mjanmie.



Zdjęcie Nietoperze kryją znacznie wiecej tajemnic, niż się nam wydawało / 123RF/PICSEL

Wirusy prawdopodobnie nie wywołują chorób takich jak SARS, MERS czy COVID-19, ale niewykluczone, że w przyszłości - po przejściu mutacji - nabędą takich zdolności. Naukowcy szacują, że u nietoperzy mogą istnieć tysiące koronawirusów, których jeszcze nie odkryliśmy.

Zdjęcie . / 123RF/PICSEL