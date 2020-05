Skąd wziął się SARS-CoV-2, czyli koronawirus wywołujący COVID-19? Krążą liczne teorie spiskowe, ale naukowcy przekonują, że patogen ma naturalne pochodzenie. Nowe badania to potwierdzają.

Zdjęcie Odkryto nowego koronawirusa /123RF/PICSEL

Wśród naukowców panuje przekonanie, że SARS-CoV-2 prawdopodobnie wyewoluował od nietoperzy, a następnie przeskoczył na innego żywiciela zwierzęcego, aż nie wystąpiły w nim mutacje pozwalające na zainfekowanie człowieka. W nowych badaniach potwierdzono występowanie wirusa spokrewnionego z SARS-CoV-2 u nietoperzy.

Reklama

- Od czasu odkrycia SARS-CoV-2 pojawiło się wiele bezpodstawnych sugestii, że wirus powstał w laboratorium. W szczególności stwierdzono, że insercje S1/S2 są nietypowe i być może wskazują na manipulację laboratoryjną. Nasz artykuł pokazuje bardzo wyraźnie, że te zdarzenia występują naturalnie u dzikich zwierząt. Stanowi to mocny dowód na to, że SARS-CoV-2 nie uciekł z laboratorium - powiedział Weifeng Shi, mikrobiolog z Shandong First Medical University.



Nowo odkryty koronawirus nietoperzy został nazwał RmYN02. Zidentyfikowano go podczas analizy 302 próbek pobranych od 227 nietoperzy w prowincji Yunnan w Chinach, w drugiej połowie 2019 roku. Naukowcy odkryli dwa prawie kompletne genomy wirusa - RmYN01 i RmYN02.



RmYN01 miał jedynie niski poziom zgodności z SARS-CoV-2, ale RmYN02 był do niego bardzo podobny. Ten koronawirus ma w 93,3 proc. taki sam genom, coo SARS-CoV-2. Jeden konkretny gen zwany 1ab jest identyczny w 97,2 procentach - jest to jak dotąd najbliższy odpowiednik tego genu.



Pomimo podobieństw, nie oznacza to, że RmYN02 jest bezpośrednim przodkiem wirusa wywołującego COVID-19 - zwłaszcza, że gen dla wszechobecnej domeny wiążącej receptory miał bardzo niski poziom zgodności z SARS-CoV-2, wynoszący zaledwie 61,3 procent. Ale znalezienie nowych genomów koronawirusów jest niezwykle pomocne, jeśli chcemy odkryć, jak wirus SARS-CoV-2 wyewoluował do dzisiejszej postaci.



- Nasze badania potwierdzają, że nietoperze, szczególnie te z rodzaju Rhinolophus, są ważnymi naturalnymi rezerwuarami dla koronaawirusów i obecnie są siedliskiem najbliższych krewnych SARS-CoV-2. W tym kontekście uderzające jest to, że zidentyfikowany tu wirus RmYN02 w Rhinolophus malayanus jest najbliższym krewnym SARS-CoV-2 jeżeli weźmiemy pod uwagę gen replikazy 1ab, chociaż sam wirus ma złożoną historię rekombinacji - powiedział Weifeng Shi.



Do tej pory koronawirusem najbardziej zbliżonym do SARS-CoV-2 był RaTG13 z 96,1-procentowym podobieństwem. Naukowcy uważają, że na świecie prawdopodobnie są wirusy jeszcze bardziej zbliżone do SARS-CoV-2.



- Ani RaTG13, ani RmYN02 nie są bezpośrednimi przodkami SARS-CoV-2, ponieważ między tymi wirusami wciąż istnieje przepaść ewolucyjna - podsumował Weifang Shi.