Odkryto 21 potencjalnych leków na COVID-19

​Naukowcy zidentyfikowali 21 istniejących leków, które powstrzymują replikację SARS-CoV-2. Wszystkie mogą być potencjalnie wykorzystane do leczenia COVID-19.

Zespół uczonych kierowany przez prof. Sumita Chanda z Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute przeanalizował jedną z największych na świecie kolekcji znanych leków pod kątem ich zdolności do blokowania replikacji SARS-CoV-2. W badaniach laboratoryjnych zgłoszono 100 cząsteczek o potwierdzonej aktywności antywirusowej. 21 spośród z nich zostało uznanych za skuteczne w stężeniach, które można bezpiecznie stosować u pacjentów. Cztery z tych związków działają synergistycznie z remdesiwirem, który jest obecnie standardem w leczeniu COVID-19.

- Remdesiwir okazał się skuteczny w skracaniu czasu powrotu do zdrowia pacjentów w szpitalu, ale lek nie działa dla wszystkich, którzy go otrzymują. To nie wystarczy. W miarę jak wskaźniki zakażeń w USA i na całym świecie stale rosną, pilną kwestią pozostaje znalezienie niedrogich, skutecznych i łatwo dostępnych leków, które mogłyby uzupełnić stosowanie remdesiwiru, jak również leków, które mogłyby być podawane profilaktycznie lub przy pierwszych oznakach zakażenia w warunkach ambulatoryjnych - powiedział prof. Chanda.

Z 21 leków, które były skuteczne w blokowaniu replikacji wirusowej, naukowcy stwierdzili:



13 z preparatów były w fazie badań klinicznych w innych wskazaniach i wykazało skuteczność w stężeniach lub dawkach, które potencjalnie można by bezpiecznie osiągnąć u pacjentów COVID-19;

Dwa z nich zostały już zatwierdzone przez FDA: astemizol (alergie), klofazamina (trąd), a remdesiwir otrzymał od agencji (COVID-19) zezwolenie na użycie w nagłych wypadkach;

Cztery pracowały synergistycznie z remdesiwirem, w tym pochodną chlorochiny Hanfangchin A (tetrandrina), lekiem przeciwmalarycznym, który osiągnął 3. fazę badań klinicznych.

- Badanie to znacznie rozszerza możliwe opcje terapeutyczne dla pacjentów z COVID-19, zwłaszcza że wiele z tych cząsteczek posiada już dane dotyczące bezpieczeństwa klinicznego u ludzi. Ten raport dostarcza społeczności naukowej większego arsenału potencjalnej broni, która może pomóc w opanowaniu trwającej globalnej pandemii - dodał prof. Chanda.



Naukowcy testują obecnie wszystkie 21 związków na małych modelach zwierzęcych i "minipłucach", czyli organoidach płuc, które naśladują tkankę ludzką. Jeśli badania te będą korzystne, zespół zwróci się do amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) w celu omówienia badań klinicznych oceniających leki jako terapię na COVID-19.