Objawy żołądkowo-jelitowe powszechne podczas COVID-19?

Około 12 proc. przypadków z ciężką postacią COVID-19 zgłasza objawy żołądkowo-jelitowe.

Zdjęcie Ból brzucha może mieć różne przyczyny - jedną z nich może być infekcja SARS-CoV-2 /123RF/PICSEL

Zespół dr Sravanthi Parasy ze Swedish Medical Center w Seattle połączył wcześniejsze wyniki badań w celu oszacowania częstości występowania objawów COVID-19 ze strony układu pokarmowego. Zbadano poziom enzymów wątrobowych poza zakresami referencyjnymi oraz obecność wirusa w próbkach kału.



Naukowcy przeanalizowali łącznie 29 różnych prac badawczych, w których wzięło udział łącznie 4805 pacjentów. Okazało się, że u 7,4 proc. chorych wystąpiła biegunka, a u 4,6 proc. nudności lub wymioty.



Około 20 proc. pacjentów miało poziomy aminotransferazy asparaginianowej (AspAT) poza normą, podobnie jak w przypadku poziomu aminotransferazy alaninowej (ALAT) u 14,6 proc. chorych. Ślady RNA wirusa wykryto w kale aż 40 proc. pacjentów.



- Te odkrycia sugerują, że pacjenci zarażeni SARS-CoV-2 mogą wykazywać objawy żołądkowo-jelitowe. Mogą być one traktowane jako jeden z objawów COVID-19 - powiedziała dr Sravanthi Parasa.



Objawy żołądkowo-jelitowe wskazują na potencjalną infekcję SARS-CoV-2 przez przewód pokarmowy. To dlatego, że receptory ACE2, przez które koronawirus wnika do organizmu w płucach, są liczne także w jelitach.