Objawy neurologiczne powszechne u osób z COVID-19

Nowe badania wykazały, że około połowa osób hospitalizowanych z powodu COVID-19 doświadcza objawów neurologicznych. To potwierdza, że SARS-CoV-2 zagraża całemu organizmowi, a nie tylko układowi oddechowemu.

Zdjęcie Objawy neurologiczne występują u około połowy osób hospitalizowanych z powodu COVID-19 /123RF/PICSEL

Naukowcy z Uniwersytetu Northwestern i Uniwersytetu Kolorado wykazali, że pacjenci, którzy trafili do szpitala z powodu infekcji SARS-CoV-2, mieli objawy neurologiczne. Ich spektrum było szerokie - od bólu głowy, przez zmniejszoną czujność, po drgawki i udary mózgu. To oznacza, że koronawirus oddziałuje na mózg, rdzeń kręgowy, nerwy i mięśnie na kilka różnych sposobów.



COVID-19 atakuje płuca i serce, co może prowadzić do niedotlenienia mózgu i zaburzeń krzepnięcia krwi, które z kolei przekładają się na zwiększone ryzyko udaru mózgu. Wirus może także bezpośrednio zainfekować mózg, co potwierdził niedawny przypadek opisany w "JAMA Neurology". Objawy neurologiczne mogą także wywołać reakcję układu odpornościowego, która może spowodować uszkodzenie mózgu i zapalenie nerwów.



- Ze względu na ogólnoświatową dystrybucję i wieloczynnikowe mechanizmy chorobotwórcze COVID‐19 stanowi globalne zagrożenie dla całego układu nerwowego. Ponieważ mamy nadzieję na opracowanie szczepionki lub lekarstwa, neurolodzy odegrają ważną rolę w diagnozowaniu, badaniu i leczeniu wielu neurologicznych objawów COVID-19 - powiedział dr Igor Koralnik z Uniwersytetu Northwestern, szef zespołu naukowego.



Chociaż objawy neurologiczne występują u około połowy hospitalizowanych pacjentów, bardziej dotkliwe konsekwencje występowały rzadziej. Ogólnie u 25 proc. pacjentów wystąpiły zaburzenia czynności ośrodkowego układu nerwowego, w tym zawroty głowy (17 proc.), bóle głowy (13 proc.) i zaburzenia świadomości (7,5 procent). U 3 proc. wystąpiła ostra choroba naczyń mózgowych, u 0,5 proc. ataksja i u 0,5 proc. napady padaczkowe.



Zdjęcie . / 123RF/PICSEL

- Ważne jest, aby ogół społeczeństwa i lekarze byli tego świadomi, ponieważ infekcja SARS-COV-2 może początkowo dawać objawy neurologiczne, zanim pojawi się jakakolwiek gorączka, kaszel lub problemy z oddychaniem - dodał dr Igor Koralnik.



Niestety, wciąż niewiele wiadomo o długoterminowych implikacjach neurologicznych COVID-19.