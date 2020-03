Nowy sposób walki z COVID-19 - wśród odkrywców Polacy

​Naukowcy zidentyfikowali nowy cel potencjalnego leku na COVID-19. To niezwykle cenna informacja, bo eksperci podkreślają, że by pokonać pandemię, konieczne będzie zastosowanie nie jednego, a kilku różnych leków.

Zdjęcie Potrzebnych jest wiele leków na COVID-19, a nie jeden /123RF/PICSEL

Uczeni z Centrum Genomiki Strukturalnej Chorób Zakaźnych (CSGID) stworzyli mapę struktury atomowej dwóch kluczowych białek SARS-CoV-2 o nazwie nsp10/16. Zespół kierowany przez Polaka - prof. Adama Godzika z Uniwersytetu Kalifornijskiego - ma nowy pomysł na walkę z koronawirusem.

Reklama

Białka nsp10/16 modyfikują materiał genetyczny wirusa tak, aby przypominał wyglądem ludzkie RNA. W ten sposób koronawirus unika naszego układu odpornościowego. Eksperci uważają, że dzięki opracowaniu leku hamującego nsp10/16 możliwe jest wykrycie wirusa i szybsza jego eliminacja.



- Zaprojektowaliśmy konstrukty - fragmenty DNA - kodujące te dwa białka. Następnie przeanalizowaliśmy ich strukturę. Okazało się, że białka te są absolutnie niezbędne do replikacji wirusa. Wyłączając je, jesteśmy w stanie wyłączyć wirusa - powiedział prof. Godzik.



Prace związane z produkcją, oczyszczeniem, krystalizacją i określeniem struktury białek nsp10/16 przeprowadzono na Uniwersytecie Northwestern. Wyniki analiz zostały udostępnione środowisku naukowemu, więc teraz każdy może je wykorzystać do prac nad lekiem na COVID-19. Uczeni z Uniwersytetu Purdue już wkrótce zamierzają przeprowadzić badania nad inhibitorami hamującymi aktywność białek nsp10/16.



Zdjęcie Kompleks białkowy nsp10/16 / materiały prasowe

Kompleks białkowy nsp10/16 to tzw. metylotransferaza RNA (MTaza). Składa się z dwóch powiązanych ze sobą białek. Jest to czwarta struktura białkowa, która może stać się celem leku przeciwko SARS-CoV-2.



- Potrzebujemy wielu leków do zwalczania tego wirusa, ponieważ choroba może zostać z nami przez długi czas. Jeden lek to za mało, bo jeżeli okaże się nieskuteczny, będziemy dysponowali kolejnymi - powiedziała prof. Karta Satchell, immunolog z Uniwersytetu Northwerstern.



Naukowcy określili także struktury trzech innych białek ważnych dla replikacji SARS-CoV-2: endonukleazy nsp15, ADP rybozo-5-fosforan nsp3 i replikaza nsp9. Struktury te zostały określone przez naukowców CSGID pracujących na Uniwersytecie w Chicago pod kierownictwem prof. Andrzeja Joachimiaka.



- To wszystko jest częścią starań o zmapowanie całego repertuaru strukturalnego białek na nowym wirusie. Pomoże to w udoskonaleniu leków, czyniąc je lepiej ukierunkowanymi na ten konkretny patogen - powiedział prof. Godzik.



CSGID pracuje nie tylko nad stworzeniem leków na COVID-19, ale także aktywnie uczestniczy w staraniach stworzenia szczepionek skierowanych przeciwko SARS-CoV-2.