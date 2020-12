Nowy lek hamujący replikację SARS-CoV-2

​Nowy lek przeciwwirusowy - MK-4482/EIDD-2801 znany także jako Molnupiravir - całkowicie hamuje przenoszenie SARS-CoV-2 w ciągu 24 godzin.

Zdjęcie SARS-CoV-2 /materiały prasowe

Grupa naukowców kierowana przez dr Richarda Plempera z Uniwersytetu Stanowego Georgia odkryła, że lek ten jest skuteczny przeciwko wirusowi grypy.

- Jest to pierwsza demonstracja doustnego leku, który szybko blokuje przenoszenie SARS-CoV-2. MK-4482/EIDD-2801 może zmienić zasady gry - powiedział Plemper.

Przerwanie transmisji SARS-CoV-2 przez społeczność do czasu uruchomienia masowych szczepień ma kluczowe znaczenie dla walki z COVID-19 i łagodzenia katastrofalnych skutków pandemii.



Ponieważ lek może być przyjmowany doustnie, leczenie można rozpocząć wcześnie i tym samym osiągnąć trzy korzyści: zahamować rozwój ciężkiej postaci choroby, skrócić fazę zakaźną w celu złagodzenia emocjonalnych i społeczno-ekonomicznych skutków przedłużającej się izolacji pacjenta oraz szybko wyciszyć lokalne ogniska choroby.



- Wcześnie zauważyliśmy, że MK-4482/EIDD-2801 ma szerokie spektrum działania przeciwko wirusom RNA w układzie oddechowym i że leczenie zainfekowanych zwierząt doustnie lekiem zmniejsza ilość rozsiewanych cząstek wirusa o kilka rzędów wielkości, drastycznie zmniejszając jego transmisję. Te właściwości sprawiły, że MK-4482/EIDD/2801 stał się potężnym kandydatem do farmakologicznej kontroli COVID-19 - powiedział Plemper.



Lek Molnupiravir został przetestowany na fretkach. Jeżeli wyniki skuteczności u ludzi będą na podobnym poziomie, może stać się prawdziwym przełomem w kontroli pandemii COVID-19.