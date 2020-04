Niektórzy chorzy na COVID-19 mają "czyste" płuca

​Osoby zainfekowane SARS-CoV-2 mogą mieć prawidłowe zdjęcia rentgenowskie klatki piersiowej. Jak to możliwe?

Zdjęcie Badanie RTG nie powinno być decydującym w kontekście podejrzenia COVID-19 /123RF/PICSEL

Każdy przypadek podejrzenia COVID-19 często prowadzi do prostego i mało inwazyjnego zdjęcia rentgenowskiego klatki piersiowej, które stanowi podstawę do dalszej diagnozy. Dalej są podejmowane odpowiednie kroki, ale jeżeli płuca wyjdą "czyste", zazwyczaj wobec pacjenta nie podejmuje się żadnych działań. To błąd.

Reklama

- Osoby zlecające wykonanie zdjęcia rentgenowskiego klatki piersiowej w warunkach ambulatoryjnych powinny być świadome, że u pacjenta z objawami COVID-19 na zdjęciu może nic nie wyjść. Nie każdy przypadek zakażenia daje jednoznaczny wynik w badaniu RTG - powiedział główny autor, dr Michael Weinstock z Uniwersytetu Stanowego Ohio.



Wiele badań obrazowych wykorzystuje tomografię komputerową do scharakteryzowania infekcji SARS-CoV-2. Ale badanie to jest drogie i kosztowne - w przeciwieństwie do zdjęcia rentgenowskiego. RTG klatki piersiowej jest mniej czułe, ale tanie i łatwo dostępne. W związku z tym, zespół dr Weinstocka postanowił przyjrzeć się, jak często COVID-19 widać na zdjęciach rentgenowskich pacjentów. Przebadano osoby, które poddały się takiemu badaniu w ponad 100 placówkach w Nowym Jorku między 9 a 24 marca.



Jedenastu radiologów odczytało ponownie 47-100 zdjęć rentgenowskich klatek piersiowych - w sumie 636 zdjęć od pacjentów, u których ostatecznie potwierdzono COVID-19. Co ciekawe, u wielu z nich płuca były "czyste".



Zdjęcie Zdj. ilustracyjne / Claudio Furlan/LaPresse via AP / East News

Na zdjęciach rentgenowskich klatki piersiowej najczęściej występowały zmiany śródmiąższowe, widoczne u 151 osób. W płacie dolnym występowały nieprawidłowości u 215 osób, a wieloogniskowo w 154 przypadkach.



Nowa praca potwierdza, że badania rentgenowskie nie mogą być czynnikiem decydującym w kontekście podejrzenia COVID-19. Tylko test na koronawirusa jest w stanie dać jednoznaczną odpowiedź, czy ktoś jest zdrowy, czy chory.