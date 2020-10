Nieinwazyjny test oddechowy na COVID-19

​Naukowcy z Uniwersytetu Loughborough stworzyli nieinwazyjny test oddechowy, który pozwala na błyskawiczne wykrycie COVID-19.

Zdjęcie Urządzenie BreathSpec podczas testów /materiały prasowe

Współpracując z partnerami z IMSPEX, specjalistami z Walii i Niemiec, a także z Królewskim Szpitalem w Edynburgu i Klinikum Dortmund Hospital, naukowcy zidentyfikowali biomarkery charakterystyczne dla infekcji SARS-CoV-2, które są obecne w oddechu osoby chorej.

Uczeni zademonstrowali, w jaki sposób te markery mogą być wykorzystywane do szybkiego odróżniania COVID-19 od innych infekcji oddechowych. To pozwala na błyskawiczną diagnostykę SARS-CoV-2 bez wsparcia laboratoryjnego.



Kluczowym do rozwoju technologii jest urządzenie BeathSpec, wykorzystywane do analizy lotnych związków organicznych (LZO) w ludzkim oddechu. Do identyfikacji i diagnostyki COVID-19 wykorzystywana jest metoda chromatografii gazowej oraz spektrometria ruchliwości jonów.



Do weryfikacji testu przebadano 98 osób, z których 31 miało COVID-19. Pozostali cierpieli z powodu astmy, wirusowego zapalenia płuc i innych infekcji dróg oddechowych. Test oddechowy był w stanie prawidłowo odróżnić je od siebie.



W oddechu chorych zidentyfikowano aldehydy (etanal, oktanal), ketony (aceton, butanon) oraz metanol. Substancje te były charakterystyczne dla chorych na COVID-19.



Nowy test już wkrótce ma być przetestowany na większej grupie osób w Niemczech. Jeżeli potwierdzi się jego skuteczność, będzie stosowany w innych krajach Unii Europejskiej.