Naukowcy odszyfrowują mechanizmy odpornościowe podczas COVID-19

​Naukowcy odkryli, że pacjenci, którzy wyzdrowieli z COVID-19 produkują specyficzne przeciwciała, które mogą mieć zastosowanie terapeutyczne. Co ciekawe, mechanizmy odpowiedzi immunologicznej na SARS-CoV-2 nadal nie są w pełni poznane.

Zdjęcie O SARS-CoV-2 wciąż niewiele wiemy /123RF/PICSEL

W "Immunity" opublikowano wyniki badań pacjentów po przebytej infekcji SARS-CoV-2. U 14 pacjentów wykazano szerokie spektrum odpowiedzi immunologicznej, a u 6 z nich przeciwciała były obecne nawet 3 tygodnie po zakończonej chorobie.

Reklama

Nie jest jasne, dlaczego reakcje immunologiczne różniły się tak znacznie u poszczególnych osób. Autorzy badań twierdzą, że zmienność ta może być związana z początkową ilością wirusa wnikającego do organizmu. Wciąż nie wiadomo, czy przebyta infekcja chroni przed ponownym zachorowaniem z powodu koronawirusa. Należy również zauważyć, że testy laboratoryjne, które są wykorzystywane do wykrywania przeciwciał skierowanych na SARS-CoV-2 u ludzi, nadal wymagają poprawy.



- Nasze wyniki sugerują, że zarówno limfocyty B, jak i limfocyty T uczestniczą w ochronie immunologicznej przed infekcją koronawirusa. Nasza praca cała podstawę do dalszych analiz i zrozumienia mechanizmu leżącego u podstaw rozwoju COVID-19, szczególnie w ciężkich przypadkach - powiedział Chen Dong z Uniwersytetu Tsinghua.



Wciąż całkiem mało wiadomo na temat odpowiedzi immunologicznych wywołanych przez wnikającego koronawirusa SARS-CoV-2. Mając to na uwadze, naukowcy z Wojskowej Akademii Nauk Medycznych w Pekinie, porównali odpowiedzi immunologiczne 14 pacjentów z COVID-19, którzy niedawno zostali całkowicie wyleczeni (nie stwierdzono u nich wirusa). Ośmiu z badanych było tuż po wypisaniu ze szpitala, a pozostałych sześciu dwa tygodnie po hospitalizacji. Naukowcy ocenili poziom immunoglobulin M (IgM), które pojawiają się jako pierwsze w odpowiedzi na zakażenie, a także immunoglobulin G (IgG), które są najliczniejsze w krwiobiegu.



Zdjęcie / Wojciech Stróżyk / Reporter

Obie grupy wyleczonych pacjentów mieli wyższe poziomy przeciwciał IgM i IgG, które wiążą się z białkiem nukleokapsydowym SARS-CoV-2, które zawiera RNA wirusa, jak również domenę wiążącą receptory białka S. Reasumując: stwierdzono, że pacjenci z COVID-19 mogą stymulować odpowiedź immunologiczną, a przeciwciała są utrzymywane co najmniej dwa tygodnie po przebytej infekcji.



Ponadto, u pięciu pacjentów z grupy nowo wypisanej ze szpitala, stwierdzono wyższe stężenie limfocytów T, które wydzielają interferon gamma - cząsteczkę sygnałową, która odgrywa kluczową rolę w odpowiedzi immunologicznej na białko nukleokapsydowe SARS-CoV-2. To odkrycie może mieć poważne konsekwencje dla przyszłych szczepionek przeciwko COVID-19.